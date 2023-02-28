MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın sağ koluydu! Abdülhey'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın sağ koluydu! Abdülhey'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı

28.02.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sağ kolu olarak izlediğimiz Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Fahri’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu yeni projelerle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın sağ koluydu! Abdülhey'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Abdülhey olarak hafızalarımıza kazınan ünlü aktörü görenlerin ağzı açık kaldı.

abdülhey kurtlar vadisi

Polat Alemdar’ın Memati’den sonra en çok güvendiği adamı Abdülhey, farklı tarzı ve sempatik tavırları ile gönüllere taht kurmuştu. Dizinin 30. bölümünde Polat Alemdar ile Abdülhey'in tanışması bir çakmak isteme sahnesiyle başlamıştı.

Abdülhey 2

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Fahri’ karakterini canlandıran oyuncu TRT için çekilen Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinin kadrosunda yer aldı.

Abdülhey 3

Elazığ doğumlu Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı.

Abdülhey 4

İlk televizyon deneyimini 'Kurtlar Vadisi' isimli dizide canlandırdığı 'Abdülhey 'rolüyle yaşayan başarılı oyuncu, bu diziyle tanındı.

3333

2011 yılında ilk evliliğini Dilek Özkan ile yapan Kenan Çoban, 5 ay sonra boşandı. İkinci evliliğini ise 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı.

44444

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi...Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi...
Karı-kocadan paylaşım! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."Karı-kocadan paylaşım! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."
Taha Duymaz'a yapılan çirkin yoruma isyan etti! "Değdi mi?"Taha Duymaz'a yapılan çirkin yoruma isyan etti! "Değdi mi?"
Anahtar Kelimeler:
Kenan Çoban kurtlar vadisi sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftar stada alınmayacak haberi sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama!

Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftar stada alınmayacak haberi sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama!

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda!

EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda!

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.