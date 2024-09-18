Kurtlar Vadisi'nden İsrail'in siber saldırısına gönderme! Yıllar önce geleceği görmüşler!

İsrail’in binlerce çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da 9 kişi hayatını kaybederken 3 bine yakın kişi yaralanmıştı. İsrail, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hackleyip uzaktan havaya uçurdu. Ortaya çıkan görüntülerde çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği görülüyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN SAHNESİ AKLA GELDİ!

İsrail'in bu saldırısının ardından da Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve birçok ünlü isimle efsaneleşen dizi Kurtlar Vadisi'nin bir sahnesi hatırlatıldı. 2003 yılında yayınlanan dizinin 85. bölüm sahnesinde Samuel Vanunu'nun telefonuna mesaj bırakıldıktan sonra patlıyor.

Yıllar önce yayınlanan dizinin patlama sahnesi İsrail'in siber saldırısına gönderme olarak yorumlandı. Geçmişten geleceği gören dizi bir kez daha "Sadece bir diziden ibaret olmadığını" gösterdi.

Sosyal medyada yapılan bazılar yorumlar...