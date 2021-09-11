Kurtlar Vadisi’ne Abuzer Kömürcü karakteriyle damga vurmuştu! İşte Muhammed Cangören’in son hali

Türk televizyonların en çok takip edilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Yalnızca başrollerin değil, yan rollerin de çok sevildiği biri dizi olan Kurtlar Vadisi’nde bir isim vardı ki ne söylese olay oluyor, ertesi gün sözleri herkesin dilinde oluyordu. Bu isim elbette dizinin Abuzer Kömürcü’sünü oynayan Muhammed Cangören’di.

KURTLAR VADİSİ’NİN ABUZER KÖMÜRCÜ’SÜ MUHAMMED CANGÖREN’İN SON HALİ

Afgan asıllı oyuncu Muhammed Cangören, Kurtlar Vadisi’nde Abuzer Kömürcü rolünde oynayarak Türkiye’de kısa sürede fenomen haline gelmişti. Dizinin en sevilen karakterleri arasına girerek, her sözü olay haline geliyordu. Karaktere hayat veren Muhammed Cangören, şimdi torunlarıyla vakit geçiriyor.

İşte usta oyuncunun son hali…

MUHHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

1951 doğumlu olan oyuncu Afgan asıllıdır. Ortaokulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır.

2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır.

2010 yılında Osman Sınav'ın "Sakarya Fırat" adlı dizisinde, "Sıtkı Seyitoğlu" karakterini başarıyla canlandırmıştır.

Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Operasyon: Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır.

MUHAMMED CANGÖREN’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020- ) Beşir Hamdi Korkmaz

Kızım Gibi Kokuyorsun (2019)

I Am You (2019)

Halef (2018) Şıh

Eski Köye Yeni Adet (2018)

Çukur (2018-2020) Reşit Fazlullah

Cumali Ceber 2 (2018)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Vezir Parmağı (2016)

Toz (2016)

Kaçış (2016) Kurbağacı

Ateş (2016)

Yav He He (2015)

Bir Sevda İşi (2015) Mulla

Bir Gece (2015) Levent

O Hayat Benim (2015-2016) Affan

Yedi Güzel Adam (dizi) (2014) Mahsun Dede

Qüfür (2013) Bekir

En Uzun Yüzyıl (2013)

Osmanlı'da Derin Devlet (2013) Şah Tahmasp

Operasyon: Argo (2012)

Kirli Oyunlar (2011) II. Abdülhamit

Hayat Devam Ediyor (2011-2012) Hacı Emin Fırat

Sultanın Sırrı (2010)

7 Avlu (2010) Eyüp

Sakarya Fırat (2009-2011) Sıtkı Seyitoğlu

Kış Masalı (2009)

Deli Deli Olma (2009)

Ay Lav You (2009) Papaz Hanna

Kara Köpekler Havlarken (2008) Büyükbaba

Jack Hunter Cennet Tapınağı (2008) Ali

Sıla (2006) Zinar

Sarı Yıldız (2006)

Saklı Yüzler (2006)

Rıza (2006)

Kaybolan Yıllar (2006) Hasan

Eve Giden Yol 1914 (2006) (Kör Halil)

Şöhret (2006) Galip Özer

Sevgilime Göz Kulak Ol (2005)

Cemalim (2005)

Beşinci Boyut (2005) Baba

Haziran Gecesi (2004) Gülağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) Abuzer Kömürcü

Berivan (2002) Kara Kahya

Üzgünüm Leyla (2002)

Üvey Baba (2002)

Vasiyet (2001)

Hiçbir yerde (2001) Seyhmus

Bizim Otel (2001)

Üvey Baba (2000) Nedim

Meleklerin Evi (2000)

İkinci Bahar (1998) Bekir Ağa



