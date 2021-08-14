Kurtlar Vadisi'ne Halo karakteriyle damga vurmuştu! Ünlü oyuncu Sönmez Atasoy gerçek hayatta bakın kimi oynamış?

Türkiye’nin unutulmaz, belki de daha yıllarca konuşulacak dizisi Kurtlar Vadisi, karakterleriyle herkesin hafızasına kazındı. En çok da dizideki kişilerin gerçekte kimleri yansıttığı çok merak ediliyordu. Karakterlerin Türkiye’deki organize suç örgütü liderlerini yansıttığı söylenirken, bu karakterlerden biri olan Halo Dayı bakın gerçekte kim çıktı?

KAÇIRILMA SAHNESİ BİREBİR AYNI YAPILDI

Kurtlar Vadisi’nde Halil İbrahim Kapar namı diğer Halo Dayı’yı canlandıran Sönmez Atasoy’un gerçekte kimi oynadığını söylemede önce size Polat Alemdar ile olay olan sahnesini hatırlatmak istiyoruz. Uyuşturucu baronu olan Halo Dayı, hapse düşmüştü. Polat Alemdar, Halo Dayı’yı helikopterle hapisten kaçırıp, daha sonra uzun bir yolculuğun ardından sürat teknesine bindirerek kaçırmıştı. Bu kaçırılma sahnesi işte gerçekte Halo Dayı’nın kimi oynadığını da gösterdi. Halil İbrahim Kapar karakteri meğer gerçekte Halil Havar çıktı. Halil Havar’ın hapishanede kaçışı da aynen dizideki gibi olmuştu.

HALİL HAVAR KİMDİR?

Halil Havar dünya çapında tanınan bir uyuşturucu baronudur. 'Müthiş Türk’ diye tanınan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ve 1993 yılında düzenlenen bir operasyonla içindeki 13 ton uyuşturucuyla birlikte ele geçirilen Lucky-S Gemisi’ndeki uyuşturucunun büyük bölümünün sahibi olduğu iddia edilen Halil Havar, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktaydı.

Bir dönem Gaziantepspor Başkanlığı yapan Havar, Hollanda’da tutuklu olduğunfa 19 Şubat 1991’de İtalyan mafyasının ünlü ailelerinden Trappaniler tarafından helikopterle kaçırılmıştı. İki yıl izini kaybettiren uyuşturucu baronu kırmızı bülten ile arandı. 1992 yılında ise Türkiye’de yakalandı; ancak savcılık serbest bırakında Kapar tekrar kayıplara karıştı. 1994’te ise tekrar yakalanıp, tutuklandı.

Kurtlar Vadisi dizisinde aynı adı taşıdığı Halil İbrahim Kapar, Halil Havar’ın kaçırılma sahnesini canlandırdı. Bu sahne ile Sönmez Atasoy’un Halil Havar’ın hayatını canlandırdığı anlaşılmıştı.

SÖNMEZ ATASOY KİMDİR?

1944 yılında doğan sanatçı Sönmez Atasoy’u 2011 yılında tam 67 yaşındayken kaybettik.

Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. 1968 yılında Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. 40 yıl oyuncu ve yönetmen olarak bu kurumda hizmet verdi. Sanat kurumu tarafından iki defa en iyi oyuncu (Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, 1973; Kanlı Nigar) ve en iyi yönetmen (Ana Hanım Kız Hanım) seçildi. Yönettiği oyunlar: 1982 Dünya Tiyatro Festivalinde Sofya'da (Ana Hanım Kız Hanım), 1987 Balkan Tiyatro Festivali'nde (Misafir) ve 1992 Taşkent Festivali'nde (Bir Ben Vardır Bende) sergilendi. 1975 yılında Cüneyt Gökçer'in asistanı olarak başladığı sahne öğretmenliğini Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarlarında, İstanbul'da MSM okulu, Yeditepe ve Haliç üniversitelerinde sürdürdü. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu serilerinde oynadığı Halil İbrahim Kapar (Halo Dayı) olarak hafızalara kazındı.



