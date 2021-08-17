Kurtlar Vadisi’ne Laz Ziya karakteriyle damga vurmuştu! Ünlü oyuncu İstemi Betil, bakın gerçekte kimi oynamış?

Türk televizyon dizi tarihinde adeta bir marka olan Kurtlar Vadisi, final yaptıktan yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Dizi her ne kadar gerçek kişilerden oluşmadığını iddia etse de karakterlerin pek çoğu suç örgütü liderlerinin hayatını yansıttığı düşünülüyor. Bu karakterlerden birisi de Laz Ziya’ydı. Ünlü oyuncu İstemi Betil’in canlandırdığı Laz Ziya karakteri bakın gerçekte kimmiş?

LAZ ZİYA GERÇEKTE KİMDİR?

Süleyman Çakır’ın kayınpederi Ziya Yılmaz namı diğer Laz Ziya karakterini ünlü oyuncu İstemi Betil canlandırmıştı. Soğuk tavırlarıyla dikkat çeken Laz Ziya, Polat Alemdar’ı da tanıdığında damadı gibi sevmişti. Silah kaçakçılığı yapan bir armatörü canlandıran karakter, meğer Türk mafyalarından birini canlandırmış. Son kabadayı olarak da bilinen bu isim Dündar Kılıç. Onun hikayesi aslında doğduğu 1935 yılında, Trabzon'un Sürmene ilçesinde başlıyor.

Ancak namının yürümesi, ailesinin göç ettiği Ankara'da çocukluk yaşlarında başlamıştı. Fırıncılık yapan babasına yardım eden, kalan ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtan bir çocuk olan Dündar Kılıç, yine bir gün elinde ekmek teknesiyle sokakları dolaşırken karşıdan iki genç tarafından yolu kesiliyor ve tekme tokat dövülerek elindeki her şey alınıyor. O günden sonra yanında bıçak taşımaya başlayan Dündar, polis kontrolünde yakalanınca ilk sabıkasını üstünde bıçak taşımaktan alıyor.

ALAATTİN ÇAKICI’YA “NAMUSUNU TEMİZLE” İZNİ VEREN KİŞİ

Yıllar sonra 18 yaşına geldiğinde ise aklına kazıdığı o iki yüzü bir gün tesadüfen sokakta top oynarken görüyor. Kendisini döven kişileri görmesiyle kasap dükkanına hızlıca girip bıçağı eline alması saniyeler sürüyor. Boksör Ercü ve Kirpi Mustafa denen bu kişilerin yüzünü bıçakla haşat ediyor. Bu yaralama eylemi ona 6 ay 20 gün hapis olarak dönüyor ve ilk mahkumiyetini bu şekilde alıyor.

Kızı Uğur Çakıcı'nın istenmedik hal ve tavırlarda ve gece eğlencelerinde bulunması sebebiyle namusunu temizlemesi için Alaattin Çakıcı'ya "namusunu temizle" izni veren mafya babası olarak da biliniyor.

Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya karakterinin, ünlü kabadayı Dündar Kılıç’ı yansıttığı iddia ediliyor.



