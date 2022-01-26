Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Abidin' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Abidin Yerebakan, son haliyle şaşırttı.
Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide 'Abidin' karakterini canlandıran Yerebakan, değişimiyle dikkat çekti.
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