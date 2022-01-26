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Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı

26.01.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Abidin' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Abidin Yerebakan, son haliyle şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı

Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide 'Abidin' karakterini canlandıran Yerebakan, değişimiyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi!

Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi!

Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi!

Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi!

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