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Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü tiplemesiyle hafızalara kazınan ismin kim olduğunu öğrenen şaşıp kalıyor...

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi dizisinde Abuzer Kömürcü karakteri ile Türkiye'de kısa sürede fenomen olan isim Muhammed Cangören.

Muhammed Cangören, Afgan asıllı. Türkiye'ye gelişinde ilk olarak Adana daha sonra Gaziantep'e geldiğini belirten Muhammed Cangören Nüfus cüzdanında Gaziantep'li olarak kayıtlı.

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Cangören oyunculuğa gönül vermiş, her rolün hakkını veren bir isim. Bu sektöre adımını 'İkinci Bahar' dizisinde oynadığı 3 bölümle attı. Sonrasında; TRT'de ‘Vasiyet' adlı bir dizide, Zuhal Olcay'la ‘Hiçbir Yerde' isimli sinema filminde oynadı. ‘Haziran Gecesi'nde Naz Elmas'ın babasını canlandırdı, ‘Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü karakterini...

Ben Affleck ile çalıştığı ‘Argo' filmi onun için dönüm noktası oldu. Oscar'da 'En iyi Film' dalında ödül alan Argo'da filmin doruk noktalarındaki bir sahnede rol aldı.

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Başarılı oyunculuğuyla çeşitli sinema filmlerinde oynayan Cangören, en son 'Halef' isimli sinema filminde seyirciyle buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abuzer Kömürcü kurtlar vadisi

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