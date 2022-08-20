Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu! "Hiç değişmemişsin"

Nefise Karatay, 1995 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer aldı. Asıl tanınırlığını, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Ahu Toros rolüyle edindi. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan Karatay, adeta yıllar içerisinde gençleşti.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

46 yaşındaki bir çocuk annesi Nefise Karatay adeta yıllara meydan okudu.

Karatay'ın son haline sosyal medya kullanıcıları, "Hiç değişmemişsin", "Nasıl güzelsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Direniş Karatay, Eltiler, Emret Komutanım, Kurtlar Vadisi Pusu, Bir Annenin Günahı gibi yapımlarda rol alan Nefise Karatay, şimdilerde Hayat Güzeldir adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

2012'de Yusuf Day ile hayatını birleştirdi.

Maya Day adında bir çocuğu bulunuyor.





