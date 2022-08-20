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Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu! "Hiç değişmemişsin"

20.08.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefise Karatay, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu isimli yapımda hayat verdiği Ahu Toros rolü ile seyircilerin aklına kazındı. Seneler içinde farklı projelerle ekranlara gelen Nefise Karatay, son haliyle görenleri şaşırttı.

Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu! "Hiç değişmemişsin"

Nefise Karatay, 1995 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer aldı. Asıl tanınırlığını, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Ahu Toros rolüyle edindi. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan Karatay, adeta yıllar içerisinde gençleşti.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

46 yaşındaki bir çocuk annesi Nefise Karatay adeta yıllara meydan okudu.

Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

Karatay'ın son haline sosyal medya kullanıcıları, "Hiç değişmemişsin", "Nasıl güzelsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

Direniş Karatay, Eltiler, Emret Komutanım, Kurtlar Vadisi Pusu, Bir Annenin Günahı gibi yapımlarda rol alan Nefise Karatay, şimdilerde Hayat Güzeldir adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

2012'de Yusuf Day ile hayatını birleştirdi.

Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

Maya Day adında bir çocuğu bulunuyor.

Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

Kurtlar Vadisi’nin Ahu Toros’u Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

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Nefise Karatay kurtlar vadisi
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