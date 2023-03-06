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Kurtlar Vadisi’nin Çakır’ının kızını görenlerin ağızları açık kaldı! Güzelliğiyle büyüledi

06.03.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri de Süleyman Çakır’dı. Dizide Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Çakır’ın kızı Selvi'yi Fatma Büşra Ayaydın canlandırıyordu. Ayaydın'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Kurtlar Vadisi’nin Çakır’ının kızını görenlerin ağızları açık kaldı! Güzelliğiyle büyüledi

Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları son halleri ile gündemde yer alıyor. Laz Ziya’nın torunu, Süleyman Çakır’ın kızı olan Selvi’ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın’ın son hali ağızları açık bıraktı.

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Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır ve Nesrin'in kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran Ayaydın, Muhteşem Yüzyıl dizisinde de rol aldı.

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1994 doğumlu olan Ayaydın Ankara'da dünyaya geldi. Tesettüre giren güzel oyuncu birçok başarılı yapımda rol almıştır.

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Ayaydın'ın oynadığı yapımlar arasında Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım da bulunuyor.

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