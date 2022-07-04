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Kurtlar Vadisi'nin Ermiş'i Kerem Fırtına HDP'nin kritik listesine girdi! Başak Demirtaş ile fotoğrafı...

04.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakteriyle hafızalara kazınan Kerem Fırtına, HDP'nin kritik listesinde yer buldu. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile pozu sosyal medyada paylaşılan Kerem Fırtına listede yer aldı. 'Ermiş' karakteriyle dikkatleri çeken Kerem Fırtına, oyunculuk hayatına da devam ediyor.

Kurtlar Vadisi'nin Ermiş'i Kerem Fırtına HDP'nin kritik listesine girdi! Başak Demirtaş ile fotoğrafı...

Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakteriyle çıkış yapan oyuncu Kerem Fırtına, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Girişimci Merkezi'nde düzenlenen "Diyarbakır Sinema Buluşması"na katıldı. Diyarbakır'da cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelerek fotoğraf çektirmişti.

Paylaşımına, "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" notunu düşen Fırtına, HDP'nin kritik listesinde yer buldu.

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HDP 5. Olağan Kongresi'nde Kürt sorununun çözümü noktasında katkı sunmak isteyen isimlerden de bir danışma kurulu oluşturuldu.

HDP'nin danışma kurulunda Kerem Fırtına haricinde Erdoğan Aydın, Ayşe Erzen, Akın Birdal, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi isimler de yer aldı.

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KEREM FIRTINA KİMDİR?

Kerem Fırtına, 23 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul 'da tamamladı. Lise yıllarında tiyatroya merak saran Kerem Fırtına, oyuncu okulunda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1999 yılında Kenan Evren Anadolu Lisesini tamamladı, aynı sene İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan (1999) sonra Şahika Tekand Studio Oyuncularından 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Bir süre radyo tiyatrosu yaptı. Bir arkadaşının yaptığı oyunculuk başvurusuna tesadüfen eşlik etmesiyle Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ve dizinin o zamanki yönetmeni Osman Sınav ile tanıştı ve dizide oynamaya başladı.

2000 yılında TRT'de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı, aynı zamanda o filmin senaryo asistanlığını da yaptı. Ardından Üvey Baba adlı dizinin son bölümlerinde boy gösterdi. Oyunculuk alanında ismini Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül rolü ile duyurdu ve büyük bir çıkış yaptı.

2015 yılında reyting rekoru kıran Karadayı dizinde oynadığı "Savcı Adnan" rolüyle daha çok tanındı. Son olarak Kiralık Aşk dizisinde "İsmail " rolüyle oyunculuk performansını sergilemektedir. Sanatçı, halen Pana Film 'de oyuncu ve cast direktor asistanı olarak çalışıyor.

DİZİ VE FİLMLERİ
Esrarlı Gözler

Üvey Baba

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Terör

Kollama

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Kiralık Aşk

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi

Son Çıkış

Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi

Karadayı

Aşk Ağlatır

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Konak

Oda

Martılar ve İstanbul

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Başak Demirtaş hdp kerem fırtına
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