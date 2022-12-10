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Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı Meral son hali ile ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

10.12.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya’nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy yıllara meydan okuyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Ulusoy sosyal medya paylaşımları ile gündemde.

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı Meral son hali ile ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Fenomen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Müge Ulusoy’un son halini görenler çok şaşırdı. Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, İstemi Betil, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizide konsey üyelerinden biri olan Laz Ziya’nın kızını canlandıran Ulusoy yıllar içinde daha da güzelleşti.

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1972 yılında dünyaya gelen Ulusoy, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü mezunudur.

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2006 yılında yer aldığı 'Kader' sinema filmindeki performansıyla 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır.

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Müge Ulusoy, sosyal medyayı oldukça aktif kullanırken, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Ulusoy’un paylaştığı bir fotoğrafa takipçileri "Laz Ziya'yı bununla mı vurdun?", "Meral Testere Necmi'nin odasına gidiyor", "Aynı annen gibisin Meral", “Laz Ziya nerde?” yorumlarında bulundular.

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