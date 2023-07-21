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Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı bakın aslında kim olacakmış! Duyanların ağızları açık kaldı

21.07.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisi bir döneme damga vuran unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizi büyük beğeni toplamıştı. Fenomen dizide Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği Polat karakteri için daha önce başka ünlü bir isme teklif gittiği ortaya çıktı.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları ve konusu ile unutulmaz yapımlardan biri oldu. İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Polat Alemdar, Özgü Namal gibi isimler bulunuyordu. Dizide Polat Alemdar karakterine Necati Şaşmaz’dan önce kime teklif gittiğini duyanlar şaştı kaldı.

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Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinde rol alması için daha önce Cenk Torun’a teklif götürüldüğü iddiası gündem oldu.

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Dizinin kilit karakteri olan Polat Alemdar rolü için ilk olarak Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı olan Cenk Torun’a teklif gittiği iddia edildi.

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Şimdilerde 49 yaşında olan Cenk Torun o dönemde askere gideceği için Kurtlar Vadisi’nde oynamayı kabul etmemiş.

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Çılgın Bediş ile hafızalara kazınan Torun’un rol aldığı yapımlar arasında Adını Sen Koy, Esaret, Arka Sokaklar ve Melekler Adası da bulunuyor.

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