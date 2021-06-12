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Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti!

12.06.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi’ndeki rolü ile oldukça beğenilen Çiğdem Batur, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini taciz eden şahıs hakkında açıklama yaptı. 4 sene önce bir takipçisinin ailesini ve kendisini taciz ettiğini ifade eden Çiğdem Batur, tacizci şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Çiğdem Batur’u taciz eden kişinin cezasının ötelenmesine karar verildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Çiğdem Batur, kendisini taciz eden şahısın isminin Erdinç olduğunu ancak soyadını dava devam ettiği için veremediğini dile getirdi. Tacizcinin, davanın ötelenmesinden aldığı cesaretle beraber aynı hareketlerine devam ettiğini söyleyen Çiğdem Batur, konuyla ilgili isyan etti.

Çiğdem Batur'dan tacizci isyanı!

Kadına şiddet olayları son dönemlerde artış gösteriyor. Özellikle verilen cezaların caydırıcı olmaması veya iyi hal indirimi ile çok az bir ceza alınması, şiddetin ve cinayetin önünü açıyor.
Yılda değil, ayda bile onlarca kadının şiddete ve tacize maruz kaldığı bir gerçek. Kurtlar Vadisi dizisinin Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur da bu taciz olaylarının mağdurlarından biri.
Sosyal medyada yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Batur, kendisini taciz eden kişinin isminin Erdinç olduğunu ifade etti. Ancak soyadını, davanın devam etmesi sebebiyle veremediğini söyledi.

"Beni ve ailemi taciz ediyor"

"Beni ve ailemi taciz ediyor"
Çiğdem Batur’un söylediklerine göre, isminin Erdinç B. olduğunu bildiğimiz tacizci şahıs, Batur’un ailesine ve kendisine taciz mesajları atıyordu.
Evine çiçekler yollayan, her gittiği oyuna bilet alan, cep telefonu üzerinden Batur’a uygunsuz mesajlar atan şahıs hakkında, Batur’un şikayetiyle dava açıldı.
Ancak açılan davada mahkeme, kişinin daha önce böyle bir suç işlememesinden dolayı cezasının ötelenmesine karar verdi.
Çiğdem Batur’un anlattığına göre Erdinç B. mahkemenin aldığı bu öteleme kararından cesaret alarak tacizlerine devam etti.

"Buna göz yummayacağım"

"Buna göz yummayacağım"
Batur’un ailesini, kendisini ve arkadaşlarını da rahatsız eden Erdinç B. davasında istediği sonucu alamayan Batur, isyan etti.
Batur paylaştığı videoda sözlerini, “Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Sen ve senin gibiler yüzünden benim gibi kadınlar hayatı boyunca sizinle uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım. Siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün artıyor. Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yaz.” diyerek bitirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Batur
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