Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Çiğdem Batur, kendisini taciz eden şahısın isminin Erdinç olduğunu ancak soyadını dava devam ettiği için veremediğini dile getirdi. Tacizcinin, davanın ötelenmesinden aldığı cesaretle beraber aynı hareketlerine devam ettiğini söyleyen Çiğdem Batur, konuyla ilgili isyan etti.

Çiğdem Batur'dan tacizci isyanı!

Kadına şiddet olayları son dönemlerde artış gösteriyor. Özellikle verilen cezaların caydırıcı olmaması veya iyi hal indirimi ile çok az bir ceza alınması, şiddetin ve cinayetin önünü açıyor.

Yılda değil, ayda bile onlarca kadının şiddete ve tacize maruz kaldığı bir gerçek. Kurtlar Vadisi dizisinin Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur da bu taciz olaylarının mağdurlarından biri.

Sosyal medyada yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Batur, kendisini taciz eden kişinin isminin Erdinç olduğunu ifade etti. Ancak soyadını, davanın devam etmesi sebebiyle veremediğini söyledi.

"Beni ve ailemi taciz ediyor" Çiğdem Batur’un söylediklerine göre, isminin Erdinç B. olduğunu bildiğimiz tacizci şahıs, Batur’un ailesine ve kendisine taciz mesajları atıyordu.

Evine çiçekler yollayan, her gittiği oyuna bilet alan, cep telefonu üzerinden Batur’a uygunsuz mesajlar atan şahıs hakkında, Batur’un şikayetiyle dava açıldı.

Ancak açılan davada mahkeme, kişinin daha önce böyle bir suç işlememesinden dolayı cezasının ötelenmesine karar verdi.

Çiğdem Batur’un anlattığına göre Erdinç B. mahkemenin aldığı bu öteleme kararından cesaret alarak tacizlerine devam etti.

"Buna göz yummayacağım" Batur’un ailesini, kendisini ve arkadaşlarını da rahatsız eden Erdinç B. davasında istediği sonucu alamayan Batur, isyan etti.