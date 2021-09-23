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  4. Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

23.09.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi geçirerek hayata veda edan Haldun Boysan, Kurtlar Vadisi’nde Tombalacı Mehmet rolüyle gönüllerde taht kurmuştu. Usta oyuncunun bir döneme damga vuran Türk dizisinde de rol aldığını biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

Türk televizyon dizilerinde adeta bir efsane haline gelen Kurtlar Vadisi’nden kimler geldi, kimler geçti. Bu isimlerden birisi de usta oyuncu Haldun Boysan’dı. Rahmetli oyuncu dizide Tombalacı Mehmet’i canlandırmıştı. Hayatına pek çok film ve dizi sığdıran Boysan, meğer Yonca Evcimik'le birlikte rol almış. Oradaki halini görünce çok şaşıracaksınız...

KURTLAR VADİSİ’NİN TOMBALACI MEHMET’İ HALDUN BOYSAN’IN ÇILGIN BEDİŞ’TEKİ HALİ

90’lı yıllara damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş’in başrolünde Yonca Evcimik oynamıştı. Bediş’in lisedeki hayatını anlatan diziyi 7’den 70’e herkes izliyordu. Dizide, Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i Haldun Boysan’ın da oynadığını biliyor muydunuz? Çılgın Bediş’te Partal rolünü canlandıran Boysan 4 sezon dizide yer aldı.

Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj filmlerinde seslendirme yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü Gemide adlı filmdeki 'Kamil' performansıyla kazandı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Boysan, Beşiktaş JK kongre üyesi olarak görev aldı.

Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

31 Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında öldü. 2 Eylül 2020’de cenazesi Ankara'ya getirilerek Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

Vefatından iki gün sonra Boysan'ın COVID-19 korkusu nedeniyle hastaneye gidemediği ve bu yüzden kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

HALDUN BOYSAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
Gemide (1998) - Kamil
Çılgın Bediş (1998) - Partal
İkinci Bahar (dizi) (1998) - Kasap Veysel
Gülün Bittiği Yer (1998) - Kondüktör
Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
Merdoğlu (2000)
Nisan Yağmuru (2000)
Vasiyet (2001)
Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Brindar (2004)
Aynalar (2004)
Görünmez Adam (2004)
Bir Aşk Hikayesi (2004)
Kısmet (2005) - Hüseyin
Asla Unutma (2005) - Nedim
Zaman Tüneli (2005)
Silahların Gölgesinde (2005)
Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
Gen (film) (2006)
Köprü (2006) - Hüdai
Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006)
Hayat Türküsü (2006)
Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
Dağlar Delisi (2007)
Kara Güneş (2007)
Canım Ailem (2008)
Beni Unutma (2008)
Servet Avcısı (2008)
Hesaplaşma (2009)
Kapalıçarşı (dizi) (2009)
Abimm (2009)
Harbi Define (2010) - Durmuş
Sensiz Yaşayamam (2010)
Çakıl Taşları (2010)
Canan (dizi) (2011) - Orhan
Firar (dizi) (2011)
Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
Merhamet (dizi) (2013) - Necati
Zeytin Tepesi (2014)
Sesli Güldüm (2014)
Otel Divane (2014) - Vedat
Gülcemal (2014) - Affan
Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)
O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi
El Değmemiş Aşk (2016) - Mecit
Bahtiyar Ölmez (2017)
Ege'nin Hamsisi (2018) - Eşref Üzüm
Akıllara Seza (2019)
Alef (2020) - Nejat
Maria ile Mustafa (2020)

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Haldun Boysan
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