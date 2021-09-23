Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i şaşırttı! Ünlü oyuncu Haldun Boysan meğer o dizide de oynamış

Türk televizyon dizilerinde adeta bir efsane haline gelen Kurtlar Vadisi’nden kimler geldi, kimler geçti. Bu isimlerden birisi de usta oyuncu Haldun Boysan’dı. Rahmetli oyuncu dizide Tombalacı Mehmet’i canlandırmıştı. Hayatına pek çok film ve dizi sığdıran Boysan, meğer Yonca Evcimik'le birlikte rol almış. Oradaki halini görünce çok şaşıracaksınız...

KURTLAR VADİSİ’NİN TOMBALACI MEHMET’İ HALDUN BOYSAN’IN ÇILGIN BEDİŞ’TEKİ HALİ

90’lı yıllara damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş’in başrolünde Yonca Evcimik oynamıştı. Bediş’in lisedeki hayatını anlatan diziyi 7’den 70’e herkes izliyordu. Dizide, Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet’i Haldun Boysan’ın da oynadığını biliyor muydunuz? Çılgın Bediş’te Partal rolünü canlandıran Boysan 4 sezon dizide yer aldı.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj filmlerinde seslendirme yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü Gemide adlı filmdeki 'Kamil' performansıyla kazandı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Boysan, Beşiktaş JK kongre üyesi olarak görev aldı.

31 Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında öldü. 2 Eylül 2020’de cenazesi Ankara'ya getirilerek Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Vefatından iki gün sonra Boysan'ın COVID-19 korkusu nedeniyle hastaneye gidemediği ve bu yüzden kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı

HALDUN BOYSAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman

Gemide (1998) - Kamil

Çılgın Bediş (1998) - Partal

İkinci Bahar (dizi) (1998) - Kasap Veysel

Gülün Bittiği Yer (1998) - Kondüktör

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004)

Kısmet (2005) - Hüseyin

Asla Unutma (2005) - Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) - Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Harbi Define (2010) - Durmuş

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) - Orhan

Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

Merhamet (dizi) (2013) - Necati

Zeytin Tepesi (2014)

Sesli Güldüm (2014)

Otel Divane (2014) - Vedat

Gülcemal (2014) - Affan

Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)

O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi

El Değmemiş Aşk (2016) - Mecit

Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege'nin Hamsisi (2018) - Eşref Üzüm

Akıllara Seza (2019)

Alef (2020) - Nejat

Maria ile Mustafa (2020)



