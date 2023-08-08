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  4. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler çok şaşırdı! Bakın ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler çok şaşırdı! Bakın ne yapıyor

08.08.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği Pusat rolüyle hafızalara kazınan ve birçok başarılı yapımda rol alan Görkem Sevindik’in hastane kantininde satış yaptığı görüntüler gündem oldu. Ünlü ismin satış yaptığını görenler çok şaşırdı.

Söz, Kurtlar Vadisi, Ramo gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Görkem Sevindik oynadığı rollerle büyük beğeni topluyor. En son Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan Sevindik’in bir hastanede satış yaptığı anlar sosyal medyada yer aldı.

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36 yaşındaki ünlü oyuncunun Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininin işletmesini aldığı iddia edildi.

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Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı.

görkem sevindik in yeni mesleği bakın neymiş

Adanalı olan Sevindik şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor.

görkem-sevindik

Kübra Siyahdemir ile evli olan ünlü oyuncunun bir çocuğu bulunuyor.

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