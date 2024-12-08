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  4. Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'ın son halini paylaştılar! Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ karede...

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'ın son halini paylaştılar! Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ karede...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 14:34
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Kurtlar Vadisi'nde beraber rol alan Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ile son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Mehmet Aslantuğ efsane dizinin yönetmeni Osman Sınav'ı ziyaret etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa yorum yağdı.

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'ın son halini paylaştılar! Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ karede...

2003 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca kendileri gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ ile buluşarak efsane yönetmeni ziyarete gitti.

Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ Kurtlar Vadisi'nin efsane yönetmeni olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Osman Sınav'ı ziyaret etti.

Ziyarette çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem, "Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav'ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik. Eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav..." notunu düştü.

Sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan poza beğeni yağarken "Kurtlar Vadisi tadında bir film yapın artık", "Aslan Bey, Çakır ve Elif aynı fotoda", "Efsane ekip" yorumları da gecikmedi.

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Kurtlar Vadisi'nin 55. bölümünde bırakan Osman Sınav "öyle olması gerekiyordu o zaman. başka projeler yapmak istedim ve benim için belli bir doygunluğa gelmişti, arkadaşlarıma devrettim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca Özgü Namal kurtlar vadisi
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