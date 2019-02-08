Kurtlar Vadisi Pusu'dan Halka dizisine transfer!

TRT'nin ES Film imzalı polisiye dizisi Halka 4. bölümüyle ekrana geld. Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici'nin yapımcılığını üstlediği dizinin 5. bölümünde heyecanın dozu iyice artacak ve Halka örgütünün lideri 'Cengiz Erkmen' ilk kez ekrana gelecek.

A.Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğuna oturduğu iddialı projede örgütün merak edilen tepe ismi Cengiz Erkmen'i daha önce 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Binbir Gece' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi çok sayıda popüler dizide rol alan usta oyuncu Turhan Kaya canlandıracak.

Senaryosunu Aziz Tuna C., Selim Bener ve Ali Demirel'in yazdığı dizi Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat'tan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.



