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Kurtlardan kaçarken uçurumdan atlayan 40 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:55 | Son Güncelleme

Kurtlardan kaçarken uçurumdan atlayan 40 koyun telef oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kurtların saldırısından kaçmak için uçurumdan atlayan 40 koyun öldü.

İlçeye bağlı Kuyucak beldesi Yayladalı mevkisinde Mustafa Yılmaz'a ait 76 koyun bulunan sürüye kurtlar saldırdı. Saldırıdan kaçmak için uçurumdan atlayan koyunlardan 40'ı telef oldu.

Atladıkları uçurumun kenarında mahsur kalan 4 koyun ise AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koyun sürüsü Kürt Niksar Tokat

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