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Kurtları korkutmak istediği tabancayla kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 23:07 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark eden Hacı Ali Göktekin (26), dede yadigarı tabanca ile kurtları korkutmak isterken, silahın tutukluk yapması sonucu kendini vurdu.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark eden Hacı Ali Göktekin (26), dede yadigarı tabanca ile kurtları korkutmak isterken, silahın tutukluk yapması sonucu kendini vurdu.

Olay, Karaman merkeze bağlı Karacaören Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hacı Ali Göktekin evinin önünde oturduğu sırada, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark etti. Hacı Ali Göktekin evde bulunan dededen kalma tabancayı alarak kurtlara ateş etmek istedi. Tutukluk yapan tabancayı incelerken bir anda ateş aldı. Göktekin sağ bacağından yaralandı. Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktekin, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Göktekin'in bacağına giren kurşunun kemik içerisine saplandığı öğrenildi. Jandarma Hacı Ali Göktekin’in dedesinden kalma ruhsatsız tabancaya el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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