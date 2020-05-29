HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurtları öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira para cezası

Kurtları öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 02:57 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde yaban kurtlarını öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.

Kurtları öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira para cezası

Erciş Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, İkizçalı Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların yaban kurdu avlandığı ve yavrularını sahiplendiği hakkında ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaban kurdunu öldüren ve yavruları sahiplenen 4 kişiyi tespit etti.

Ekipler, tespit ettikleri kişilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 15 bin 25 lira idari para cezası uyguladı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 3 yavru kurdu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Freni patlayan araç TIR'a çarptı!Freni patlayan araç TIR'a çarptı!
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Diğer Haberler
Torunlarına saldıran dev yılanı tüfekle öldürdü

Torunlarına saldıran dev yılanı tüfekle öldürdü

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Bakan Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Freni patlayan araç, TIR'a çarptı: 4 yaralı

Freni patlayan araç TIR'a çarptı!

İzmir'de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklandı

İzmir'de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklandı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Ankara için kritik uyarı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.