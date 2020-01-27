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Kurtların arasında kalan yaban keçisinin ölümle dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Erzincan’da, etrafını çeviren kurt sürüsüne rağmen kaçmayan yaban keçisinin adeta ölümle dans etmesi kameralara yansıdı.Erzincan’ın İliç ilçesi kırsalında vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile eşi az görülür bir doğa olayına tanıklık etti.

Kurtların arasında kalan yaban keçisinin ölümle dansı

Erzincan’da, etrafını çeviren kurt sürüsüne rağmen kaçmayan yaban keçisinin adeta ölümle dans etmesi kameralara yansıdı.
Erzincan’ın İliç ilçesi kırsalında vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile eşi az görülür bir doğa olayına tanıklık etti. Dağlık arazide etrafı kurt sürüsü tarafından çevrilen yaban keçisini gören vatandaşlar, cep telefonlarını çıkararak kayda geçti. Kurt sürüsünün yaban keçisine saldırmasını bekleyen vatandaşlar, ilginç bir durumla karşılaştı. Yaban keçisi, rahat bir tavır sergileyerek en büyük düşmanı olan kurt sürüsünün içine kadar girdi. Durduğu kayanın üzerinden inen yaban keçisi ile kurtlar arasındaki mesafe, 1 metreye kadar düştü. Kurtlar ise yaban keçisini görmezden geldi.
Yaban keçisi, kurt sürüsü ile bir süre hareket ettikten sonra gözden kayboldu.

Kurtların arasında kalan yaban keçisinin ölümle dansı

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