Kurtların av mesaisi! Fotokapana yakalandılar

Farklı noktalarda görüntülenen hayvanların bazılarının kurt sürüsünün avıyla beslenmesi dikkat çekti. Öte yandan kızık geyiklerin gezintisi de doğanın güzelliğini gözler önüne serdi. İşte vahşi yaşamın görüntülendiği anlarda yaşananlar...
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