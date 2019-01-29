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Kurtların av mesaisi! Fotokapana yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Kurt sürüsü, tilki, kızıl şahin ve akbaba gibi yaban hayvanların fotokapana takıldığı Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'nda belgeselleri aratmayan görüntüler kayda alındı. Avlarını yedikleri anlarda fotokapan tarafından görüntülenen canlılar yaban hayatının ayrıntılarını gözler önüne serdi.

Farklı noktalarda görüntülenen hayvanların bazılarının kurt sürüsünün avıyla beslenmesi dikkat çekti. Öte yandan kızık geyiklerin gezintisi de doğanın güzelliğini gözler önüne serdi. İşte vahşi yaşamın görüntülendiği anlarda yaşananlar...

Yaban hayatı fotokapana yansıdı

Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını yansıtıyor.
Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerden birinde, kurt sürüsünün avıyla beslenmesi dikkati çekiyor.
Kurtlardan arta kalan yiyecekten, iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilki de besleniyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de yer alıyor.
Öte yandan ekipler, kış aylarında Akdağ'daki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.
İşte fotokapana yansıyan görüntüler...
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