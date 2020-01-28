Kurtların korkulu rüyası kangallar, Sibirya soğuklarında eğitiliyor

Doğada kurtlara göz açtırmayan savaşçı Kangallar, Sibirya ile aynı iklimsel özellikleri taşıyan Sivas’taki Meraküm mevkisinde yetiştiriliyor.

Anadolu’ya Orta Asya’dan geldiği bilinen ve atalarının kurtlar olduğu düşünülen kangallar, doğada kurtların tek korkulu rüyası. Anadolu Aslanı olarak da bilinen kangal köpekleri kurtlarda olduğu gibi soğuk havayı seviyor. Kangallar, Sivas’ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereye kadar düşmesi ile adeta yeniden doğdular. Doğanın en zeki, en güçlü ve insan dostu koruma köpekleri arasında yer alan bu hayvanlar, Sivas’ta Sibirya ikliminin yaşandığı 2 bin 3 rakımlı Meraküm mevkisinde eğitiliyor.

Sibirya iklimi yaşanıyor

Bugünlerde Sibirya soğuklarının hakim olduğu Meraküm mevkisinde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi sorumlusu, uzman Kangal eğitmeni Hüseyin Yıldız, Meraküm’de kar, tipi ve rüzgarın eksik olmadığını belirterek, “Burası Sivas’ın Kuzey Doğu noktası. 2003 rakım yükseklikteyiz. Sibirya’nın Güney basınç ayağı ölçümlerinin yaşandığı bir noktadayız. Burada kar, tipi, Poyraz, rüzgar hiç eksik olmaz. Meraküm, soğuk iklim koşullarının en ağır ve etkin yaşanabileceği bir yerdir. Şuan hava sıcaklığı eksi 18 derecedir” dedi.