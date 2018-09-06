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Kurtların saldırdığı 78 küçükbaş telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 78 küçükbaş hayvanı telef etti.

Kurtların saldırdığı 78 küçükbaş telef oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 78 küçükbaş hayvanı telef etti.
Sungurlu ilçesi Çayyaka ve Kızılırmak'a bağlı Korçullu köylülerine ait çoban Adil Kayretli'nin otlattığı 300 koyundan oluşan sürüye, kurt sürüsü saldırdı. Adil Kayretli, isimli çoban 15'e yakın kurdun koyun sürüsüne saldırdığını gördü. Paniğe kapılan Kayretli, durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi. Bu sırada kurtlar 20 kuzu, 1 oğlak ve 57 koyunu kısa sürede telef etti. Toplam 78 hayvan telef olurken, telef olan hayvanların 17'si Çayyaka Köyü'nden Adil Kayretli'ye, 61'inin de Korçullu Köyü'nden Metin Kayretli'ye olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen köylüler gördükleri manzara karşısında şok oldu.

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Kurtların saldırdığı 78 küçükbaş telef olduKurtların saldırdığı 78 küçükbaş telef olduKurtların saldırdığı 78 küçükbaş telef oldu

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