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"Kürtler bizim kardeşimizdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan bir köyde halkla buluşan Suriye Milli Ordusu komutanı: - "Biz buraya sizleri özgürleştirmek için geldik. Arap, Kürt, Hristiyan, hepsi bizim için eşittir. Bizde ayrımcılık olmaz" - "PKK’yı yok etmek için buradayız. Kürtler bizim kardeşlerimizdir"

TEL ABYAD/RASULAYN (AA) - Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları, kurtarılan köylerde bölge halkıyla bir araya gelerek barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO, kurtarılan köylerde tahkimat çalışmalarını sürdürüyor.

SMO askerlerinin bölge halkıyla bir araya geldikleri anlar AA kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bir SMO komutanı, "Biz buraya sizleri özgürleştirmek için geldik. Arap, Kürt, Hristiyan hepsi bizim için eşittir. Bizde ayrımcılık olmaz." dedi.

Komutan, bölge halkına korkmamaları konusunda teminat vererek, "Sizden tek ricam var. Mayınlar, tuzaklar görürseniz, çocuklar ölmesin diye bize yerlerini gösterin." diye konuştu.

Evlerine dönmek isteyenlere kötü muamele yapılmayacağını vurgulayan komutan, "PKK’yı yok etmek için buradayız. Kürtler bizim kardeşlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine köy sakinleri de rahatladıklarını ifade etti.

- "Allah sizden razı olsun"

Başka bir görüntüde de bir köylünün SMO askerlerine teşekkür ederek, "2 yıldır evim (YPG/PKK) onların elindeydi. Bugün siz bana evimi geri verdiniz. Allah sizden razı olsun. İnşallah onlara karşı muzaffer olursunuz." diye konuştu.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

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Barış Pınarı Harekat SMO Suriye Milli Ordusu TSK

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