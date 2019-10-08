"Kürtler yeniden ortada bırakıldı"

Gazeteler, 'Kürtlerin ortada bırakıldığını' savunuyor.Norveç'in başkenti Oslo'da yayımlanan Verdens Gang'da, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzey sınırından ABD birliklerini çekme kararına bir yorum ne çıkıyor:

"Kürtler, sözde İslam Devleti’ne karşı verilen savaşta ABD'nin en güvenilir müttefikiydi. Terör milisinin alt etmek için hiç kimse onlar kadar mücade etmedi. Kimse onlar kadar kayıp yaşamadı. Ve her şeye rağmen büyük güç oyununda, yeniden, ortada bırakıldı. Trump, Suriye’yi başkalarına bırakmak istediğini söyledi. Türkiye bunu askeri müdahale için yeşil ışık olarak yorumladı. Kürtler, ABD'nin kendi yanlarında olduğunu sanıyordu. Şimdi Kürtler, kendilerinden daha güçlü olan bir rakiple savaşmak durumundalar. Trump, böylece ABD'nin müttefiklerine çok kötü bir sinyal veriyor.”

İsviçre’nin de yayınlanan Neue Zürcher Zeitung konuya ilişkin yorumda şu değerlendirmeyi yapıyor:

"ABD'nin gerilim tırmanmasına izin vermesi, birbirinin dengi olmayan iki müttefiki arasında denge bulma girişimlerinin başarısız olduğu anlamına geliyor. Bir tarafta Suriyeli Kürtler, diğer tarafta PKK gerillaları ile bağlantısı olan devlet benzeri bir yapının kurulmasından endişelenen NATO mütttefiki Türkiye. Biraz beceriyle dengenin kurulması sağlanabilirdi. Washington Türkiye'nin endişelerini giderebilmek için Türklerle yakın çalışıyordu. Kısa bir zaman önce Amerikan ve Türk birlikleri Suriye'nin kuzeyinde ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Suriye Demokratik Güçleri sadece bu devriye faaliyetine müdahale etmeyerek değil, aynı zamanda sınır bölgesinden birliklerini ve ağır silahlarını geri çekerek iyi niyetini göstermişti. Bu ödünleri vermiş olmasına rağmen Amerikalılar tarafından ihanete uğramış olmaları Kürtleri kızdıracaktır."