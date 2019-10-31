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SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye ordusunun "bize katılın" çağrısını geri çevirdi. SDG, güçlerin birleştirilmesi için özel statü ve orduda yeniden yapılanma talep etti.

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

Suriye'de omurgasını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Esad rejiminin "Suriye ordusuna katılın" çağrısını geri çevirdi.

SDG’den yapılan açıklamada, "safların birleştirilmesinin SDG’nin özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu" kaydedildi. Açıklamada ayrıca "bu tür bir adımın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma gerektirdiğine" de dikkat çekildi.

Beşar Esad rejimi, ülkenin kuzeyindeki Kürtlere seslenerek Türkiye'ye karşı ortak mücadele etme çağrısı yapmıştı. Suriye resmi haber ajansı Sana üzerinden bir açıklama yapan Suriye Savunma Bakanlığı, "Suriye'de ortak bir düşmanla karşı karşıyayız" ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada "Suriye ordusu, katılmak isteyen SDG mensupları ve birliklerini bünyesine katmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
YPG Esad SDG ordu

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