‘Kürtler’e Özerklik Sözkonusu Değil’

Ancak Esat’ın üst düzey danışmanı Buteyna Şaban, Şam’ın Kürtler’e özerklik sağlayacak bir anlaşmayı kabul edip-etmeyeceği sorusunu yanıtlarken, bu seçeneği kesin dille reddetti.

Kürtler, kendilerini destekleyen Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra federe bir devlet içerisinde özerk konumlarını korumak istiyor. Kürtler ayrıca, Şam’la varacakları bir anlaşmanın Türkiye’yi ülkenin kuzeyine olası bir operasyon düzenleme fikrinden caydıracağını umuyor.

Suriye’nin kuzey ve doğusundaki bölgenin büyük kısmında idareyi elinde bulunduran Kürtler, Esat’ın kilit müttefiki Rusya’yla son dönemde yaptıkları görüşmelerde Esat’la bir anlaşma için yol haritası sunmuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ın üst düzey bir danışmanı, Suriyeli Kürtler’e özerklik tanınması fikrini kesin biçimde reddederek, bu tür bir adımın ülkenin bölünmesine kapıyı açabileceğini söyledi.

Şaban, “Suriye tüm halkların kaynaştığı bir ülke ve tüm halklar Suriye yasaları ve anayasası önünde eşittir” dedi ve Kürtler’i de “Suriye halkının değerli ve çok önemli bir parçası” olarak niteledi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad geçen ay Kürtler’le diyalog konusunda iyimser mesajlar vermişti. Mekdad, Kürtler’in Şam’dan tavizler koparmak için çetin bir mücadeleye girmek durumunda kalacağını söylemişti. Şam, 8 yıllık iç savaşta kaybettiği toprakların tamamını geri almaya kararlı olduğunu vurguluyor.

Konferansta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın yanında oturan Şaban, Moskova’nın Suriye’yi müdahalesini övdü, “sahadaki gerçeklerle baş etmede muazzam bir tutarlılık” gösterdiğini belirtti.

Şaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeydoğu Suriye’de “güvenli bölge” oluşturma fikrine ise tepki gösterdi.

Bu adımı yasadışı bir toprak gaspı olarak niteleyen Şaban, “Türkiye, diğer halkların toprağını işgal etmeye yönelik yeni bir hırs içerisinde ve bence Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma ve yaratma hayalleri güden Erdoğan’la karşı karşıyayız. Ama bence bunu yapamayacak çünkü halkımız topraklarımızı korumak için orada” diye konuştu.

