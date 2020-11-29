“Kürtlerin Desteğini Almayan Bir Parti İktidarda Kalamaz”

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hükümetim reform beklentisi yarattığını belirterek, “Kürtlerden bir destek alma hayaline kapılmakta. Kürtlerin desteğini almayan herhangi bir partinin ülke yönetiminde yer alması mümkün değil” dedi.
Temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin il binasında düzenlenen halk toplantısında konuştu. Sancar’ın gündeminde son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen reform tartışmaları vardı. Erdoğan’ın bazı reformlar yapılacağı yönünde açıklamalarına dikkat çeken Sancar, sistemin çöktüğünü ve iktidarın bu nedenle reform söylentisi yaydığını söyledi.
Kürtlerin desteği olmadan iktidarın ayakta duramayacağını savunan Sancar, “Şimdi de bu çöküşü ve çözülmeyi örtmek veya gözlerden saklamak için yeni manevralara başvuruyorlar. İktidar ‘reform’ diyor, el altından Kürt sorununda da bazı adımlar atacağına dair rivayetler yayıyor. Özellikle buralarda, Kürt şehirlerinde bir beklenti yaratmaya çalışıyor. AKP’nin bu taktiği de yeni değil. Sıkıştıkça en başta Kürtlere yönelmekte, Kürtlerden bir destek alma hayaline kapılmakta. Çünkü biliyor ki Kürtlerin desteğini almayan herhangi bir partinin ülke yönetiminde yer alması mümkün değil. Kürtler olmadan hiç kimse bu ülkeyi yönetemez. Kürtleri dikkate almayan, Kürtleri hesaba katmayan hiçbir yönetim kalamaz” dedi.
“Bir Haftada Bin Kişi Gözaltın Alındı”
Bir haftada 1000 kişinin gözaltına alındığını vurgulayan Sancar, bu operasyonların Adalet Bakanı’nın “Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun” sözlerinin sonrasına denk geldiğini ifade etti. Sancar, “Reform dedikleri şeyi uzun uzun anlatmaya gerek yok. Adalet bakanı ‘Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun’ demişti. Arkadaşlarımız bir liste çıkardılar o günden bugüne çeşitli şehirlerde yapılan operasyonlarda, başta partili arkadaşlarımız olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, aydınlardan insanlar gözaltına alındı. Günlerce içeride tutuldular. Bir kısmı tutuklandı, bir kısmı tahliye edildi. Kaç kişi biliyor musunuz? 946. Bir haftada yaklaşık 1000 kişi haksızca, zalimce sabahın köründe evlerine baskın yapılarak gözaltına alındı. Bazı yerlerde kapıları kırdılar, bazı yerlerde küçücük bebekleri uykudan uyandırıp korkutmayı bile kendilerine hak saydılar. Kürde reform, zulmü başka yöntemlerle artırarak devam ediyor. Bir baskıcı adaletsiz iktidar, reform dediği anda korkacaksınız. Kastım korkmanın çıplak anlamı değil. Bunlar reform diyorsa baskıyı daha da artıracaklar” diye konuştu.
Yeni Bir Çözüm Süreci mi Başlıyor?
Sancar, son zamanlarda Kürt sorunu için yeni bir çözüm süreci başlatılacağına dair tartışmalara da vurgu yaptı. Toplumda beklenti yaratıldığını savunan Sancar, Kürtlerin öznesi olmadığı çözümlerin başarı şansının olmayacağını belirtti. Sancar, ‘Belki sizlere de doğrudan ulaşanlar olmuştur. Kürt sorununda çözüm için yeni yollar arıyoruz’ diyen devlet görevlileri, parti temsilcileri sizlerin de tanık olacağı ilişkiler, girişimler başlatmıştır. Sizler de doğrudan ya da dolaylı bunları görmüşsünüzdür. Biz Kürt halkının öznesi olmadığı, Kürt halkının siyasal partisinin aktörü olmadığı hiçbir girişimin çözüm getirmeyeceğini, demokratik dönüşümü sağlayamayacağını çok iyi biliyoruz. Sakın halkımızda bir tereddüt oluşmasın, boş beklentiler oluşmasın” şeklinde konuştu.