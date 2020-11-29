“Kürtlerin Desteğini Almayan Bir Parti İktidarda Kalamaz”

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hükümetim reform beklentisi yarattığını belirterek, “Kürtlerden bir destek alma hayaline kapılmakta. Kürtlerin desteğini almayan herhangi bir partinin ülke yönetiminde yer alması mümkün değil” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin il binasında düzenlenen halk toplantısında konuştu. Sancar’ın gündeminde son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen reform tartışmaları vardı. Erdoğan’ın bazı reformlar yapılacağı yönünde açıklamalarına dikkat çeken Sancar, sistemin çöktüğünü ve iktidarın bu nedenle reform söylentisi yaydığını söyledi.

Kürtlerin desteği olmadan iktidarın ayakta duramayacağını savunan Sancar, “Şimdi de bu çöküşü ve çözülmeyi örtmek veya gözlerden saklamak için yeni manevralara başvuruyorlar. İktidar ‘reform’ diyor, el altından Kürt sorununda da bazı adımlar atacağına dair rivayetler yayıyor. Özellikle buralarda, Kürt şehirlerinde bir beklenti yaratmaya çalışıyor. AKP’nin bu taktiği de yeni değil. Sıkıştıkça en başta Kürtlere yönelmekte, Kürtlerden bir destek alma hayaline kapılmakta. Çünkü biliyor ki Kürtlerin desteğini almayan herhangi bir partinin ülke yönetiminde yer alması mümkün değil. Kürtler olmadan hiç kimse bu ülkeyi yönetemez. Kürtleri dikkate almayan, Kürtleri hesaba katmayan hiçbir yönetim kalamaz” dedi.