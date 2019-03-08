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Kurtulan: “Enerjimizi Mustafakemalpaşa için harcadık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, İHH tarafından düzenlenen programda şehrin dününü ve bugününü anlattı.İHH Mustafakemalpaşa Temsilciliği’nin her ay bir konuşmacıyı misafir ettiği faaliyetin bu ayki konuğu Belediye Başkanı Sadi Kurtulan oldu.

Kurtulan: “Enerjimizi Mustafakemalpaşa için harcadık”

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, İHH tarafından düzenlenen programda şehrin dününü ve bugününü anlattı.
İHH Mustafakemalpaşa Temsilciliği’nin her ay bir konuşmacıyı misafir ettiği faaliyetin bu ayki konuğu Belediye Başkanı Sadi Kurtulan oldu. Sadi Kurtulan, belediyecilik hizmetlerinden kültürel mirasa, ziraî ekonomiden sanayi üretimine kadar merak edilenleri cevapladı. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerle gözle görülür bir ilerleme sağlayan Mustafakemalpaşa’nın bölgesinde bir câzibe merkezi, bir bölge şehri olma yolunda istikrarlı ve önemli mesafeler kat ettiğini belirten Başkan Sadi Kurtulan, bilhassa üretime dönük hizmetlerin ekonomik kalkınmaya değer kattığını belirtti.
İlçenin son 10 yılını anlatan Başkan Kurtulan, “OSB’de fabrika sayımız 35’e, istihdamımız 1200’e yükseldi. Mermer OSB’de kamulaştırma meselelerini çözdük, bölgeye 70 dönümlük bir alan tahsis ettik. Et entegre tesisleri sayını arttırdık, bu alanda yatırımcılarımızın önünü açtık. Yeni hayvan pazarımızı, Güney Marmara’nın en büyük yatırımı olarak Mustafakemalpaşa’ya kazandırdık. Kırsal kesimin desteklenmesi için süt ve ürün toplama merkezlerini arttırdık, tohum ve yonca desteği ile 500 dönümlük 2-B arazisinin üreticilerimizin kullanımına sunduk ” dedi.
İlçenin en önemli meselesinin alt yapı olduğunu kaydeden Sadi Kurtulan, uzun yıllar ertelen bu sıkıntının çözümü için Büyükşehir ile birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.
Katı atık tesisi, atık su arıtma tesisi, su rezervini 17 kat arttıran su depoları gibi birçok yatırımın bu dönemde hayat bulduğunu belirten Başkan Sadi Kurtulan, “ Gençlik Merkezi’nin yüzde 60’ı bitti. Kirmasti Deresi projesinin ihaleleri tamamlandı. 3. Köprü inşaatı hızla yükseliyor. Bu projeler, Mustafakemalpaşa için hayati girişimlerdir. Şehrimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları bu projeler aracılığı ile sağlanacaktır. Yunus Emre Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri de yakın bir zamanda hem esnafımız hem de vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bu tesiste kapalı pazar yerinin yanı sıra, düğün ve spor salonu, kafeterya ve otopark gibi iç içe tesisler yer alıyor ” ifadelerini kullandı.

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