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Kurtulmuş: ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararı olumlu ancak geç kalınmış bir hareket 

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararına ilişkin, "Olumlu ancak geç kalınmış bir hareket.

ANKARA (DHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararına ilişkin, "Olumlu ancak geç kalınmış bir hareket. ABD yetkilileri tarafından PYD, YPG örgütünün terör örgütü olarak kabul edilmediğine ilişkin açıklamalar, bu töröristlere ödül konulması ile ilgili paralel bir görüş değil. İlk kısmı dostane görülen ikinci kısmı soru işaretleri barındırıyor" dedi.

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