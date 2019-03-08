Kurtulmuş: Amaçları, Türkiye ekonomisinin geriye gitmesi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin geçmişine baktığınız zaman maalesef acı olaylarla karşı karşıya kaldık. Çok yakın geçmişimizle ifade etmek istiyorum; Türkiye'yi siyaseten sahada çöktürmenin yollarından birisi, ekonomik olarak Türkiye'yi kuşatmaktır. Amaçları; kendi parasını, gücünü ekonomik kalkınmasına harcamaması, Türkiye ekonomisinin geriye gitmesi ve Türkiye'nin bu coğrafyada ekonomik olarak kendi kendine yeterli bir hale gelmemesidir" dedi.

Amasya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Pirler Parkı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda görüştü. Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin kuklacılar tarafından birtakım operasyonlara tabi tutulduğunu belirterek, "40 yıldır PKK'nın desteklenmesinin sebebi budur, uzun süredir FETÖ'nün desteklenmesinin ve hâlâ desteklenmeye devam edilmesinin sebebi budur; Türkiye'yi bir şekilde hareketsiz hale getirmek, Türkiye'yi kendi başıyla uğraşır, kendi problemleri ile uğraşır bir ülke haline getirmektir. Bunun karşısında Allah'a çok şükür milletimiz hep beraber dik durdu, en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de iradesine sahip çıktı, FETÖ'cü eşkıyaya haddini bildirdi, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak bu istikamette kendi iradesini koruyacağını ve bu oynanan oyunları bozacağını ortaya koymuş oldu" ifadelerini kullandı.