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Kurtulmuş: "Arkamızda sadece milletimizin duası var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 20:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Arkamızda sadece milletimiz var.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Arkamızda sadece milletimiz var. Sadece milletimizin duası var. Biz siyaseti halkın duası ve Hakk’ın rızası için yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
Amasya’da Yavuz Selim Meydanı’nda halka hitap eden Numan Kurtulmuş, “17 yıldır iktidardayız. Arkamızda ağababaları yok. Arkamızda darbeciler yok. Arkamızda dünyanın karar veren önemli çıkar çevreleri yok. Arkamızda şu ülke yok, bu ülke yok. Hatta tam tersine. Bütün bu güçlülerin hepsi karşımızda bizi engellemeye çalışıyor. Arkamızda sadece milletimiz var. Sadece milletimizi duası var. Biz siyaseti halkın duası ve hakkın rızası için yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Darbelerden medet ummayı halka güvenmeyenlerin tavrı olarak gördüğünü, sözün de kararın da sadece millete ait olduğunu kabul ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, “Bu millet AK Parti’yi nasıl 15 Temmuz gecesinde savunduysa, nasıl 17-25 Aralık’ta savunduysa, nasıl Gezi olaylarında savunduysa, antidemokratik yollarla iradesinin işbaşından gitmesine müsaade etmediyse bu seçimde de AK Parti’yi, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecek, desteklemeye devam edecek, Türkiye’nin önünü Allah’ın izniyle açacaktır” şeklinde konuştu.
Türkiye her seçimde daha ileriye gittiğini ve 31 Mart seçimlerinden de güçlü şekilde çıkacaklarına inandığını belirten Kurtulmuş, genel yönetimde olduğu gibi yerel yönetimlerde de AK Parti iktidarının süreceğini söyledi.
Çok sayıda vatandaşa çiçek dağıtan Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez’in de katıldığı mitingde yeniden aday gösterilen Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, ilçe ile belde adaylarına destek istedi.

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