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Kurtulmuş: “Aybastı’da yaşanan heyelan sonrası yaralar kısa süre içerisinde sarılacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Aybastı ilçesinde yaşanan heyelan sonrası, birçok binanın da yıkıldığı bölgede incelemelerde bulundu.Kurtulmuş, geçtiğimiz aylarda etkisini gösteren, Mayıs ayı içerisinde de yaşanan heyelan sonucu 22 bina, 31 konut ve bir caminin tamamen yıkıldığı Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Kurtulmuş: “Aybastı’da yaşanan heyelan sonrası yaralar kısa süre içerisinde sarılacak”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Aybastı ilçesinde yaşanan heyelan sonrası, birçok binanın da yıkıldığı bölgede incelemelerde bulundu.
Kurtulmuş, geçtiğimiz aylarda etkisini gösteren, Mayıs ayı içerisinde de yaşanan heyelan sonucu 22 bina, 31 konut ve bir caminin tamamen yıkıldığı Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yıkılan bölgeyi yakından takip eden Kurtulmuş, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.
Burada, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan heyelanın büyüklüğünden bahseden Kurtulmuş, “Burada hakikaten, bu boyutlarla gördüğünüz zaman oldukça önemli bir felaket ile karşı karşıya kaldık, Allah’ın lütfu. Vatandaşımızın burnu kanamadan, hiçbir zayiat olmadan bu doğal ve büyük afeti atlatmış olduk. Şimdi ilk andan itibaren bendeniz de hem büyükşehir belediyemiz, hem de Ordu Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyelerimiz ve bütün gücümüzle yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah buradaki vatandaşlarımız şimdiye kadar mağdur edilmedi, gerekli yardımlar hem valiliğimiz, hem de büyükşehir belediyemiz tarafından yapılarak, vatandaşlarımızın bu afetten sonra ayakta kalması temin edilmeye çalışıldı” dedi.
Yaraların en kısa süre içerisinde sarılacağını söyleyen Kurtulmuş, “Bundan sonra da özellikle AFAD üzerinden bu afetin izlerinin bütünü ile silinebilmesi için kalıcı destekler, kalıcı konutlar yapılması süreci başlıyor. Hep beraber arkadaşlarımız takip ediyor, ben de bu işi birinci derecede takip edenlerden birisi olmaya devam edeceğim. İnşallah bu bölgenin yaşamış olduğu afet sonrasında kısa süre içerisinde yeniden canlanması, yaralarının sarılması temin edilecek” şeklinde konuştu.
Kurtulmuş ayrıca, afetin öncesinde bölgenin tahliye edilmesinin kötü bir sonuçla karşılaşılmadan önlediğini de sözlerine ekledi. Yaraların biran önce sarılacağına işaret eden Kurtulmuş, yeni yapılanmaların takip edileceğini söyleyerek bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Kurtulmuş: “Aybastı’da yaşanan heyelan sonrası yaralar kısa süre içerisinde sarılacak”

Kurtulmuş: “Aybastı’da yaşanan heyelan sonrası yaralar kısa süre içerisinde sarılacak”

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