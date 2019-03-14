AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemdeki S-400 füzelerine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri’ne tepki göstererek, “Sen Amerika’ysan biz de Türkiye’yiz. Öteki Rusya’ysa biz de Türkiye’yiz. Allah’ın izniyle birkaç sene içerisinde kendi hava savunma sistemimizi kuracağız.” dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar’daki gençlerle buluştu. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleşen “Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor” etkinliğine katılan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte liseli öğrencilerinin sorularını cevapladı. Gençlerin, ülkenin geleceği için önemini anlatan Kurtulmuş, “Bir ülkenin hele bizim gibi iddiası olan, iradesi olan, geçmişi olan ve gelecek hedefleri olan bir ülkenin en büyük gücü, sadece ekonomik gücü, sadece teknolojik gücü, sadece askeri gücü değildir. Bir ülkenin en önemli gücü, en büyük gücü gerçekten ülkesine inanmış, kendi medeniyetine bağlı, kendi değerlerine bağlı, kendi inançlarına bağlı, topluma bağlı, idealist genç nesillerdir” diye konuştu.

“Sen Amerika’ysan biz de Türkiye’yiz”

Son günlerde gündemde olan S-400 füzelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin tepkisini eleştirerek, “Hiçbir şekilde ekonomide, tarımda, üretimde başkalarına muhtaç olmayacağız. Başkalarından beklenti içerisinde değil, kendisi güçlü olan bir Türkiye kuracağız. Son günlerde izliyorsunuz, Türkiye S-400’leri alır mı, almaz mı? Amerikalılar diyorlar ki: S-400’leri alırsanız külahları değişiriz. Benim hava savunmasına ihtiyacım var. Dilinin altında bir bakla var, söyleyemiyor onu. Sen PKK ile PYD ile mücadele ediyorsun, onun için sana vermem diyecek de, diyemiyor. Peki sen vermiyorsan ben Ruslardan alayım. Alamazsın. Böyle bir şey olur mu? Kusura bakma, sen Amerika’ysan biz de Türkiye’yiz. Öteki Rusya’ysa biz de Türkiye’yiz. Allah’ın izniyle birkaç sene içerisinde kendi hava savunma sistemimizi kuracağız. Bu ülke S-400’lerle IMF arasında sıkışıp kalacak küçük bir ülke değildir. Bu ülke bir daha IMF’nin kapısına gitmeyecektir, IMF’ye el avuç açmayacaktır” ifadelerini kullandı.