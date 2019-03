Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları ittifakı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, karşılarındaki ittifakın bir benzemezler ittifakı olduğunu belirterek, "Karşımızdaki ittifak birbirine benzemeyen 4 partinin bir araya gelerek sürdürmeye çalıştığı bir benzemezler ittifakıdır. Bir Bremen Mızıkacıları ittifakıdır. Her birisinin ayrı telden çaldığı, hiçbir konuda ortak noktaları olmayan siyasi partilerin sadece AK Parti düşmanlığı ve Tayyip Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya çalıştığı bir ittifak söz konusu" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile biraraya geldi. Cumhur İttifakı'nın masa başında kurulmuş bir ittifak olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "AK Parti ve MHP birleşmiş ve tek bir parti olmuş değildir. AK Parti ve MHP iki ayrı partidir. Farklı stratejileri olan öncelikleri olan partilerdir. Bu partiler ortak bir vizyon, ortak bir duruşla Türkiye'nin temel meselelerine yaklaşımlarıyla milli bir duruş sergilemiş ve bir seçim ittifakı bir Cumhur İttifakı gelişmiştir. Bu ittifak masa başında partilerin yöneticileri tarafından kurulmuş bir ittifak değildir. Bu ittifak 15 Temmuz'da 'Ya Allah Bismillah' sesleri arasında, selalar eşliğinde kurulmuş milletin gönlüne ve zihnine yerleşmiş bir ittifaktır" dedi.

'TERÖRE KARŞI MÜCADELEDE ORTAK BİR ANLAYIŞ SÖZ KONUSUDUR'

Cumhur İttifakı'yla birlikte ortaya bir siyasi duruş ve kararlılık çıktığını ifade eden Kurtulmuş, "Nedir bu siyasi duruş? Teröre karşı mücadelede ortak bir anlayış söz konusudur. PKK olsun diğer terör olsun, FETÖ olsun hepsine karşı mücadelede ortak bir duruştur. Türkiye'nin dışarıdan gelen saldırılara karşı ortak duruştur. Sınırdışı saldırılarda aynı noktada duruyoruz. Türkiye ekonomisine karşı yapılan saldırılarda, emperyalizme karşı ortak bir tavrı geliştirmeyi çok şükür bugüne kadar sürdürdük. Çerçevesi belli. Karşımızdaki ittifak ise birbirine benzemeyen 4 partinin biraraya gelerek sürdürmeye çalıştığı bir benzemezler ittifakıdır. Bir Bremen Mızıkacıları ittifakıdır. Her birisinin ayrı telden çaldığı, hiçbir konuda ortak noktaları olmayan siyasi partilerin sadece AK Parti düşmanlığı ve Tayyip Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya çalıştığı bir ittifak söz konusu. Burada bir takım ittifaklar var. CHP, HDP, İP ve SP'li kardeşlerimizin ortak hangi noktaları vardır? Tek ortak noktaları Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı ortak noktaları vardır" diye konuştu.

'BU İTTİFAKTAN TÜRKİYE'YE BİR HAYIR GELMEZ'

Cumhur İttifakı'na karşı olan ittifaktan Türkiye'ye bir hayır gelmeyeceğini savunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"HDP Eş Genel Başkanı Temelli 'İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanacaksa HDP'nin oylarıyla kazanacak' dedi. Bu ittifakın örtüsü zaten çoktan ortadan kalkmıştır. Bir kez daha ortaya çıkmış oldu. CHP'den İYİ Parti ve Saadet'ten seçime katılan meclis üyeleri arasında HDP kökenli olup terör örgütüyle bir türlü bağlantısı olduğu tespit edilen birçok isim var. Bu isimler önümüzdeki dönemde ortaya çıkacaktır. Bu ittifak sadece partilerin yaptığı ittifak değildir, aynı zamanda başka grupların da içersine girdiği bir ittifaktır. CHP'nin Bartın milletvekili hanımefendi diyor ki 'PKK'lı kardeşlerimizin de oyuna talibiz' diyor. HDP Eş Genel Başkanı Temelli aynı şekilde bizim oylarımızla ittifak yapıyorsanız kazanacaksınız diyor. Bu ittifaktan Türkiye'ye bir hayır gelmez. Birleştikleri yer karşı olmaktır. Karşıtlık bir şey değildir. Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığına, Cumhur İttifakı'na karşı bir çok şey söylüyor ama kendisinin ne yapacağını söylemiyor. Bu konuda uyanık olmak lazım. Bu saydığım 4 partinin yöneticilerini başka kefeye, oy seçmenlerini başka kefeye koyacağız. Amaç bu seçimlerde AK Parti ve hükümeti sendeleterek geriye düşmesini sağlamak ve onun üzerinden bazı şeyler ifade etmektir. Eski Türkiye'ye özlem duyanlar onlar da konuşmaya başladılar. Türkiye siyasetinin geçmişinde var olan bazı siyasetçiler de konuşmaya başladı. Bu millet 1946'dan beri yani ilk çok partili günlerden bu yana hep ileriye gitti hiç geriye gitmedi. Önümüzdeki günlerde PKK vesaire sosyal medya üzerinden neler olacak. FETÖ üzerinden neler olacak bunların hazırlıklarını yapıyorlar. Bazıları geçtiğimiz 24 Haziran'dan bu yana hükümeti ve Tayyip Erdoğan'ı geriletmek için ekonomiden bazı manipülasyonlar yapıyorlar. Milletimizi midesinden bağlıdır diyorlar. Bizim milletimiz gönlünden bağlıdır. Bu oyunlara bir şekilde alet olanların hiçbirine fırsat verilmeyecek yanlış yapanların da hesabı sorulacaktır."

'BU SEÇİM TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR SEÇİMDİR'

Seçimin, Türkiye karşıtlarının heveslerini kursaklarında bırakacak bir seçim olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İş bize düşüyor. Sayın cumhurbaşkanımızı görüyorsunuz bizler aynı şekilde. Her gün bir çok yerde konuşmalar yapıyoruz. Halkımıza anlatıyoruz. Bu topyekun bir seferberlik işidir. Siz sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden de beklentimiz, arzumuz şudur. Bu seçim Türkiye'yi daha ileriye götürecek bir sesin, bir soluğun, bir nefesin tekrar hükümete, Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek bir seçim olacaktır. Hepsinden iyisi gönüllere girmektir. Gönül işidir. Bizim amacımız sadece yollar, köprüler, apartmanlar, hanlar, hamamlar yapmak değildir. Bunları yaparız, yapıyoruz zaten. Gönülleri fethetmek için gayret ediyoruz. Türkiye'nin yine çok güzel bir lafı var 'Gönüllere taht kurdu' diyoruz. Saraylara, köşklere, villalara taht kurdu demiyoruz. Bu millet cumhurbaşkanımızı niye seviyor: Gönüllere taht kurduğu için. Bizim bütün siyasi aktörlerimizin gönüllere taht kurmak bir numaralı işimizdir. Bu seçim Türkiye'nin önünü açacak bir seçimdir. Bu seçim Türkiye karşıtlarının heveslerini kursaklarında bırakacak bir seçimdir. Bu seçim Türkiye'de bir kere daha milletin iradesinin Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin arkasında olduğunu gösterecek bir seçimdir. Allah seçimimizi hayırlı mübarek eylesin."