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Kurtulmuş: Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 20:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız.

Kurtulmuş: Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız. İstiyorlar ki, her türlü yanlışı yapsınlar, bizde onlara 'sizin yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle, bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Çorum’da çeşitli temaslarda bulundu. Bayat ve İskilip ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Kurtulmuş, ardından kentin Ulukavak Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, yerel seçimlerin önemli olduğunu belirerek, CHP’yi eleştirdi. Kurtulmuş, "Biz 'beka meselesi' deyince bazı arkadaşlar bozuluyor. Ama kusura bakmasınlar. Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara 'zulüm 1453’ yazısını yazanların yanına gidip onlara destek veren CHP’li milletvekilleriydi. Hatta CHP’nin Genel Başkanı kendi meclis gurubunda konuşarak 'Gezi Parkı’nda ülkenin geleceği için mücadele eden gençleri gözlerinden öperim' dedi. Dağın kontrolündeki gölgesindeki partinin siyasi elemanları yöneticileri 'başkaldırı' diyerek, 6- 8 Ekim olayları, çukur eylemlerine destek verdiler. Bütün bunların hepsi beka meselesiydi. Siz sözde siyasetçiler olarak devlet ve millet düşmanlarının yanında durmayın, biz de beka meselesinden bahsetmeyelim" diye konuştu.
'MİLLET SİZİN YANLIŞINIZA MÜSADE ETMEYECEK'
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanı 15 Temmuz’a 'örtülü darbe' dedi. 'Bu bir tiyatro oyunu' diyecek kadar milletin cesaretini ve kararlığını küçümsedi. Siz darbecilerin yanında, terör örgütünün ve yandaşlarının yanında durmayın, siz Türkiye’yi antidemokratik yollarla hükümeti alaşağı etmeye çalışanların, karanlık odakların yanında durmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim. Siz Türkiye’yi yıkmaya çalışanlara siyasetçiler olarak her türlü desteği vereceksiniz, her türlü iş birliğini yapacaksınız. Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız. İstiyorlar ki, her türlü yanlışı yapsınlar, bizde onlara 'sizin yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle, bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Halk her seçimde olduğu gibi bu seçimde de yine 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan' diyecek" dedi.

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