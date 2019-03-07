Kurtulmuş: Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız. İstiyorlar ki, her türlü yanlışı yapsınlar, bizde onlara 'sizin yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle, bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Çorum’da çeşitli temaslarda bulundu. Bayat ve İskilip ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Kurtulmuş, ardından kentin Ulukavak Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, yerel seçimlerin önemli olduğunu belirerek, CHP’yi eleştirdi. Kurtulmuş, "Biz 'beka meselesi' deyince bazı arkadaşlar bozuluyor. Ama kusura bakmasınlar. Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara 'zulüm 1453’ yazısını yazanların yanına gidip onlara destek veren CHP’li milletvekilleriydi. Hatta CHP’nin Genel Başkanı kendi meclis gurubunda konuşarak 'Gezi Parkı’nda ülkenin geleceği için mücadele eden gençleri gözlerinden öperim' dedi. Dağın kontrolündeki gölgesindeki partinin siyasi elemanları yöneticileri 'başkaldırı' diyerek, 6- 8 Ekim olayları, çukur eylemlerine destek verdiler. Bütün bunların hepsi beka meselesiydi. Siz sözde siyasetçiler olarak devlet ve millet düşmanlarının yanında durmayın, biz de beka meselesinden bahsetmeyelim" diye konuştu.