AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, “Bu seçimler, Türkiye’nin bir beka meselesidir. Beka meselesi olan bu seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı etrafında bütünleşerek, oylarımızı en üst seviyeye çıkartmaya çalışacağız” dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Tokatlıların buluştuğu gecede vatandaşlarla bir araya geldi. Eyüpsultan’da düzenlenen programda Kutulmuş ve Köken vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Programda vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, “Türkiye’nin başına musallat olan terör çeteleri bir şekilde siyasetten destek bulmasaydı, yani siyaset terörün zeminine bir şekilde kuvvetlendirici katkıda bulunmasaydı, bunları söylemezdim. Şöyle biraz geriye gidelim 2013 yılının Mayıs ayında İstanbul’da bir kaç kilometre ötede Taksim’de yaşanan Gezi Parkı eylemlerinde Taksim Meydanı’nda Türk bayrağı yaktılar. Taksim’de şimdi yıkılan AKM’nin duvarına terörist başının posteri asıldı, yetmedi Taksim’de duvarlara ’Zulüm 1453’te başladı’ diyerek Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile hesaplaşma bir anlayışın özeti yazıldı ama ne yazık ki Gezi Parkı eylemleri siyaseten destek buldu mu? Gezi Parkı eylemlerindeki o gruplara bazı muhalefet partilerinin milletvekilleri hatta alanlara girerek destek verdiler mi? Verdiler aynı şekilde hatırlayın; Şırnak, Cizre, Silopi şehirlerde hendekler kazıldı, çukurlar kazıldı bombalar konuldu o bombaları koyanlar maalesef önce kendi halkına hayatı zehir ettiler. Bu seçimler, Türkiye’nin bir beka meselesidir. Beka meselesi olan bu seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı etrafında bütünleşerek, oylarımızı en üst seviyeye çıkartmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Söyleyemiyorlar ki açık açık ‘HDP ile işbirliği yapıyoruz’ diye”

HDP’nin bazı şehirlerde aday göstermemesinin altında CHP ile ittifak olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Şimdi o terör örgütünün gövdesindeki siyasi parti ile bir şekilde irtibata geçenler onlara diyorlar ki: CHP ile İYİ Parti işbirliği yapıyor. HDP bu işbirliğinin içerisinde değil. Bunu söylüyorlar. Söyleyemiyorlar ki açık açık ‘HDP ile işbirliği yapıyoruz’ diye terör örgütünün gölgesindeki bu siyasi parti CHP’ye açıktan destek veriyor. Diyor ki şu şehirde, bu şehirde aday göstermiyoruz. Aday göstermiyoruz demek biz CHP’nin adayını destekliyoruz demek. Bizim adayımıza oy verecek değiller. Bu açık bir ittifaktır, Cumhur İttifakı’nın karşısındaki ittifak açık bir ittifak haline dönmüştür. Ne acı birbiriyle hiçbir ortak noktası olmayan CHP, İYİ Parti, HDP gibi partiler bir araya gelerek ittifak yapıyorlar. 24 Haziran’da yaptılar mı yaptılar. Ne yapacaksınız ittifak amacınız nedir? Bir tane amaçları vardı Tayyip Erdoğan’ı düşürelim de nasıl düşürürsek düşürelim böyle. Millete diyor ki neye karşı olduğunuzu değil neye taraftar olduğunuzu söyleyin” açıklamasını yaptı.