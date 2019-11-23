Kurtulmuş: “Bundan sonra kayırmacılık yapanlarla yürüyecek yolumuz yok”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu’da düzenlenen ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Biz kimsenin kendi adamlarını aramıyoruz, biz milletin adamlarını arıyoruz, milletin kadınlarını arıyoruz, milletin gençlerini arıyoruz. Ekipçilik, adam kayırmacılık yapanlarla bundan sonraki süreçte yürüyecek yolumuz yoktur, çok net konuşuyorum“ dedi. Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Genişletişmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Amerika ziyaretini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Amerika ziyaretinin ardından basında yer alan haberlere yönelik açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Hemen hemen dünyadaki tüm radyo, televizyon ve gazetelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Amerika Birlişek Devletleri (ABD) Başkanı Trump ile yaptığı basın toplantısını, ‘Amerika’da ilk kez Türk hükumeti veya başka hükumetin başkanı bu kadar çok istediğini aldı’, ‘Tayyip Erdoğan bu görüşmelerin galibi olarak çıktı’ şeklinde tüm dünya bunları dile getirirken bizdeki CHP zihniyeti ne yazık ki bu görüşmeden nasibini alamadı” diye konuştu.

“Sen Amerika isen, biz de Türkiyeyiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, S-400 meselesini bu hale getirenlerin Amerikalı muhatapları olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin kendi savunma kalkanını bir süre sonra kuracağını ifade eden Kurtulmuş, “S-400 aldın-alamadın, hala bu görüşmeden sonra devam eden hususlardan birisi. S-400 meselesini bu hale getiren biz değiliz ki, Amerikalı muhataplarımızdır. Patriot istiyorsun, savunma sistemini alacaksın vermem diyor. İyi tamam, sen vermezsen ben başkasından alayım, hayır alamazsın diyor. Ya sen kimsin? Ben Amerika’yım.’ Sen Amerika isen ben de Türkiye’yim. Ben de kendi egemenlik hakkımı kullanıyorum, kendi kararımı kendim veriyorum. Biliyorlar ki güçlü, büyük bir Türkiye, kendi ayakları üstünde duran bir Türkiye Allah nasip ederse birkaç sene içerisinde kendi savunma kalkanını kuracak, kendi savunma sistemini kuracaktır. Bakın bize İHA’ları vermediler, şimdi diyoruz ki iyi ki vermemişler. Eğer İHA’ları bize verselerdi, Barış Pınarı Operasyonu’nda kullandırmazlardı. Şimdi, oradan yukarıdan görüyor, teröristleri tek tek tespit ediyor, askerimizi hiç zora sokmadan onları bir şekilde etkisiz hale getirebiliyoruz” şeklinde konuştu.