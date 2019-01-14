Kurtulmuş, canlı yayında soruları cevapladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "O şehir halkının öncelikleri olabilir, kanaatleri olabilir ama ideolojik saplantılarla baktığımız zaman işte bu 'kale' lafı ortaya çıkıyor. Bundan kurtulmak lazım. Bizim için İzmir de birdir, Diyarbakır da birdir, İstanbul da Konya da birdir. Hiçbir şehrimizi bir diğerinden ayırt etmeyiz." dedi. ÜLKE TV'de yayınlanan "Odak Noktası" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, İsrail'in saldırganlığına uluslararası camiada her zaman karşı bir reaksiyonun olacağını dile getirerek, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını BM Genel Kurulunda 6-7 ülke dışında bütün ülkelerin reddettiğini hatırlattı. Kurtulmuş, İsrail'deki gelişmeleri, bölgedeki gelişmeleri, İsrail'in gerçek niyetini kavramadan ve İsrail'in saldırgan politikalarını anlamadan çözümlemenin mümkün olmadığını anlatarak, bunu da görmek gerektiğini söyledi. Son 7 yıldır Suriye'de önce iç savaş olarak başlayan sonra vekalet savaşına dönen bu savaşın, bütün bölgedeki ülkelerin kendi aralarındaki bu didişmelerin yaradığı tek ülkenin İsrail olduğunu belirten Kurtulmuş, İsrail'in bu amaçla kendi hesabı bitmeden ABD'nin çekilmesini istemediğini kaydetti.

Kurtulmuş, resmin bu ana parçasını yerli yerine yerleştirmeden Orta Doğu'da bir analiz yapmanın mümkün olmadığını düşündüğünü ifade etti. - "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği" Türkiye'nin bir seçime doğru gittiğine işaret eden Kurtulmuş, "Her seçim Türkiye demokrasisinin daha da kökleştiği, millet iradesinin daha sağlam hale geldiği bir seçim oluyor. Hiç kuşkusuz 31 Mart seçimleri Türkiye'de demokrasinin daha fazla yerleştiği bir seçim olacaktır ve AK Parti bu seçimde bütün girdiği bütün seçim çevrelerinde favori parti olarak seçimlere giriyor. Ben bir kaç yere aday tanıtımı için Denizli ve Burdur'a gitmiştim, bu hafta sonu Bursa'ya gittim. Nasip olursa Şanlıurfa, Rize, Çanakkale illerimize de aday tanıtım toplantılarına gideceğim." diye konuştu. Kurtulmuş, AK Parti'nin Cumhur ittifakı ile birlikte, MHP ile ittifak yaptıkları noktalarda çok büyük bir başarıyla 31 Mart seçimlerini tamamlayacaklarını ümit ettiğini anlatarak, dün Bursa'da gerçekleştirdikleri coşkulu toplantının ümitlerini arttırdığını söyledi.

Her yerde canla başla çalışacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle önce millet, önce memleket diyerek bu seçimde adaylarımızın çok daha birebir, halkın gönlüne gireceği bir kampanya olacak. 'Gönül belediyeciliği' dediğimiz, 1994 yılından itibaren 'Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği' olarak başlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın markalaştırdığı o belediye hizmetlerini, şimdi inşallah bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, başkanlarımız bir adım daha yukarıya taşıyacak." Numan Kurtulmuş, bazı şehirlerin, ilçelerin belirli partilerin kalesi olduğu algısından kurtulmak gerektiğine dikkati çekerek, "Siyasette bu kale tabirini bir kenara koymamız gerekir. Biz Türkiye'nin 81 ilinin tamamını aziz milletimizin tamamı için bir kale olarak görürüz. Yani bir savaş yok ortada. 'Kale' tabiri savaş tabiridir. O şehir halkının öncelikleri olabilir, kanaatleri olabilir ama ideolojik saplantılarla baktığımız zaman işte bu 'kale' lafı ortaya çıkıyor. Bundan kurtulmak lazım. Bizim için İzmir de birdir. Diyarbakır da birdir. İstanbul da Konya da birdir. Hiçbir şehrimizi bir diğerinden ayırt etmeyiz ve buradan aday göstereceğimiz arkadaşlarımızın hepsinde ehliyet gibi liyakat gibi samimiyet tevazu gibi temel şartları arıyoruz."