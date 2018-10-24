Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (2)

'İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ TÜRBÜLANSTAN ÇIKACAĞIZ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, programı kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte Mersin Valiliği’ni ziyaret etti. Burada Vali Ali İhsan Su ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra valiliğe çıkarak Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından Vali Su ile bir süre sohbet eden Kurtulmuş, son yıllarda hükümetin verdiği desteklerle kentin önemli yatırımlar alarak, Akdeniz'in cazibe merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın tamamlanması ile Mersin’in yanı sıra Adana'nın da bölgeye güç kazandıracağını ifade ederek, "İçerisinde bulunduğumuz ve tamamıyla dış kaynaklı ekonomik türbülanstan çıktığımızı hep beraber göreceğiz. Orta vadede bunun başarılı sonuçlarını elde edeceğiz. Belirli merkezler değil, Türkiye'nin her yerinde ekonomik bakımdan daha ileriye doğru gittiğimiz bir dönemin içerisine gireceğiz. Mersin bu anlamda imkanlarıyla, potansiyeli ile Türkiye'nin daha da kalkınmaya müsait olan illerinden biridir. Hep beraber, merkezi hükümetle birlikte inşallah Mersin'i daha ileriye götüreceğiz" dedi.

Ardından söz alan Elvan da kentte yapılan bazı yatırımlarda yaşanan yavaşlamanın en kısa sürede son bulacağını kaydetti.

