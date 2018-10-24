HABER

Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

'CHP'YE YÜKLENDİ' Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)

'CHP'YE YÜKLENDİ'
Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda coşkulu kalabalığa hitap eden Kurtulmuş, AK Parti'nin siyasi ideolojisinden söz etti. AK Parti'yi 'devletin milletle bütünleşmesi hareketi' olarak tanımlayan Kurtulmuş, "AK Parti, Türkiye'yi yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak ayağa kaldırma mücadelesinin adıdır. AK Parti, birinci özelliği itibari ile yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti'nin ikinci özelliği, reformcu bir siyasi parti olmasıdır. AK Parti, bu memlekette millete dayanır, millete güvenir. Milletin önündeki engellerin açılması için reformları önemli bir ödev, önemli bir sorumluluk olarak kabul eder" diye konuştu.
'KÖTÜ KOMŞU ADAMI EV SAHİBİ YAPAR'
2007 yılında, 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' şeklindeki teklifin Meclis'te kabul görmediğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Başka localara bağlı olanlar düğmeye bastılar. Milletten korkanlar, milleti asla beğenmeyenler, milleti adam etmeye, milleti bir şekilde hizaya sokmaya çalışanlar, 'Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Cumhurbaşkanını seçtirmediler, kaos çıkardılar, 27 Nisan muhtırasını hazırladılar. Kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Parlementoda Cumhurbaşkanını seçtirmediler, biz millete gittik. Millet dedi ki, 'Bundan sonra Cumhurbaşkanını biz seçeceğiz.' İlk cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı millet kendi oyları ile seçti."
'MİLLET ESKİYE RAĞBET ETMİYOR'
Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 'Seçilirsek parlementer sisteme döneceğiz' vaadini de eleştiren Kurtulmuş, "Millete güvenen kararından korkmaz, milletin yanlışla ittifak edeceğini düşünmez. 24 Haziran'da söylediler mi? Söylediler. İttifak kurdular ve dediler ki, 'Eğer biz seçilirsek eski sisteme döneceğiz. Yani cumhurbaşkanını artık halk seçmeyecek. Kim seçecek? Kapalı kapılar ardındakiler seçecek. Yok öyle yağma. Eğer eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı. Bu millet eskiye asla rağbet etmiyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
CHP, 105 belediyenin başkan adayını belirlediCHP, 105 belediyenin başkan adayını belirledi
Mustafa Tuna'dan 'Melih Gökçek' açıklamasıMustafa Tuna'dan 'Melih Gökçek' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den sürpriz karar: Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz karar: Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı!

AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!

Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

MHP'nin Ankara teklifini Melih Gökçek kabul edecek mi? 'Geri çevirmez' iddiası

MHP'nin Ankara teklifini Melih Gökçek kabul edecek mi? 'Geri çevirmez' iddiası

CHP'nin Ankara adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan 'Mansur Yavaş' sorusuna yanıt

CHP'nin Ankara adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan 'Mansur Yavaş' sorusuna yanıt

MHP, Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterecek!

MHP, Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.