Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır (2)

Vefa yemeğinde aday tanıtım toplantısının bir seçim kampanyasının en önemli startı olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, “Onun güzel verilmesi, onun görkemli olması kampanyanın da gidişatına son derece olumlu etkisi olur. Bugünkü toplantımızla birlikte kampanyayı başlatmış olduk. Böyle olumlu bir şekilde seyredecek. İnşallah birçok yerde şimdiye kadar almadığımız belediye başkanlıklarını da alacağız. İnşallah şehir merkezinde de Ayhan Gider beyle birlikte 15 yıldır burada gerçekleştiremediğimiz yarım bıraktığımız bir seçimi kazanmış olacağız." dedi.

Kurtulmuş yemeğin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, ÇTSO Kongre Fuar Merkezi’nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde hazırlanan “Troya Hazineleri-Asırlık Hasret” belgeselinin galasına katıldı.

Gala’da, Troya’nın önemine değinen Kurtulmuş, “Bu Anadolu topraklarından biliyorsunuz 24 büyük medeniyet geçmiş. İrili ufaklı diğer şehir medeniyetlerini bir tarafa koyarak söylüyorum. Bunların ilki Troya’dır. En sonuncusu da Osmanlılardır. O büyük medeniyetlerin her birisinden büyük izler ortaya çıkmış. Ama maalesef bunları yeterince tanıtamıyoruz. Hatta bir adım öncesi yeterince tanımıyoruz. Troya’da böyle yerlerden birisiydi. Önemli bir hazinemiz. Önemli bir değerimiz. Bunun tanıtılması lazım. Bu Türkiye’nin tanıtılmasıydı. Troya’yı tanıtırken, 2018’de buna sahiplenmesi dolayısıyla da Çanakkale ilimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes bu meseleye sahiplendi. Ancak, 2018 bitti, Troya defterini kapattık değil. Bu defteri yeni açıyoruz. Troya üzerinden Çanakkale’nin ve Türkiye’nin tanıtılmasına 2019’da da, 2020’de de inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” diye konuştu.