Kurtulmuş Denizli’de AK Parti’nin belediye başkan adaylarını açıklayacak

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Prof Dr. Numan Kurtulmuş, Denzili’de belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak.
Denizli’de, AK Parti’nin belediye başkan adayları Kurtulmuş’un katılacak tören ile yarın açıklanacak. Saat 14.00’da gerçekleştirilmesi planlanan törenin EGS Kongre ve Fuayene alanında yapılacağı belirtildi.
Mahkemeden Metin Akpınar kararı!
İşte açığa alınan personel sayısı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor