HABER

Kurtulmuş Denizli’de AK Parti’nin belediye başkan adaylarını açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 18:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Prof Dr.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Prof Dr. Numan Kurtulmuş, Denzili’de belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak.
Denizli’de, AK Parti’nin belediye başkan adayları Kurtulmuş’un katılacak tören ile yarın açıklanacak. Saat 14.00’da gerçekleştirilmesi planlanan törenin EGS Kongre ve Fuayene alanında yapılacağı belirtildi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktıCHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’daMHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’da

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.