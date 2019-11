Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (3)

'İDDİAMIZ, YENİDEN GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR TÜRKİYE'Yİ KURMAKTIR'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'yi Geleceğe Taşımak' konulu konferansta konuştu. Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Üzerine bastığımız bu coğrafya, bize miras kalmış olan bir coğrafya. Gerçekten son derece zor sınamalarla karşı karşıya kaldığımız ama aynı zamanda çok büyük iddialar da taşıdığımız bir coğrafya. Milletimizde öyle sıradan bir millet değil. Çok büyük, tarihteki medeniyetleri kurmuş, çok büyük gelişmelere imza atmış, bugünde çok şükür sahip olduğu potansiyelleri itibariyle fevkalade önemli bir gelişme kaydetmiş olan bir millet" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi'nin iyi bir üniversite olduğunu, 28 Şubat döneminde ise despot yöneticilerin zulümleriyle anıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Şu üniversitenin kapısında 17-18 yaşındaki kızların hüngür hüngür ağlayarak, nasıl dışarıya gittiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Allah’a çok şükür o karanlık dönemler geride kaldı. Şimdi Malatya Üniversitesi ilik nakliyle, karaciğer nakliyle anılıyor, inşallah bir müddet sonra İnönü Üniversitesi onkoloji servisindeki üstün hizmetleriyle anılacak. İddiamız, yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye'yi kurmaktır. Her alanda ekonomisiyle, savunma sanayisiyle, toplumdaki devlet-millet kaynaşmasıyla, siyasetiyle, hukukuyla yeniden güçlü bir Türkiye’yi ortaya koymaktır. İşte son zamanlarda görüyorsunuz, bu coğrafyada, hele hele bu kadar çok insanın, bu kadar çok emperyal gücün gözünü diktiği bu coğrafyada Türkiye güçlü olmazsa, ayakta duramaz. Barış Pınarı Operasyonu, ondan önceki dönemlerde de Türkiye’nin terörle mücadelesinde gerçekten ortaya koymuş olduğu bu mücadele bir şeyi gösteriyor, biz ele güne muhtaç olmadan kendimiz güçlü olmak zorundayız. Terörle mücadele sırasında özellikle Amerikalılar'dan insansız hava araçlarını almak için neredeyse üç sene kapılarında bekledik. Oyaladılar, iyi ki oyaladılar, Türkiye kendi İHA'larını yaptı. Eğer biz kendi İHA'larımızı yapmış olmasaydık bugün Barış Pınarı Operasyonu’nda bu kadar etkili bir sonuç asla elde edemezdik. Her alanda güçlü ve öncü olan bir Türkiye olacağız. Yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye olacağız. Türkiye’nin güçlü ve büyük olması sadece maddi bir güç elde etmek istediğimiz için değildir. Türkiye’nin güçlü ve büyük olması, bölge hakları başta olmak üzere, dünyadaki mazlum bütün milletlerin hayrına olacak bir gelişmeyi inşa etmek içindir."

Dünyada bütün bu olumsuzlukları çözecek, bütün bu olumsuzluklara bir şekilde merhem olacak bir dünya sistemi olmadığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Çünkü dünyadaki mevcut sistem, başta Birleşmiş Milletler yapısı olmak üzere, bu yapı dünyada hakkaniyeti kurmak, adaleti tesis etmek üzere değil güçlünün hakkını korumak, güçlünün imkanını artırmak için kurulmuş bir sistemdir. Öyle olduğu için sekizinci yılını geride bıraktığımız Suriye’deki iç savaş sonra 'vekalet savaşına' dönen bu karmaşayı, kargaşayı, keşmekeşi sonlandıracak bir dünya sistemi yoktur. Onun için, İsrail'in saldırganlığına 'dur' diyecek, Filistin topraklarını her gün biraz daha hiç etmesini önleyecek bir dünya sistemi yoktur. Geçin bunları, dünyada bu tür siyasi çatışmalar olmasa bile dünyada açlığı, kıtlığı ortadan kaldıracak bir dünya sistemi yoktur. Bu sistemi değiştirmek sizlerin, bizlerin boynunun borcudur. Şunu da söyleyeyim, moral vermek için söylemiyorum, belki biz göreceğiz görmeyeceğiz ama buradaki genç kardeşlerim Allah ömür verirse mutlaka bir gün yeni bir Birleşmiş Milletler'in kurulduğunu, yeni bir dünya sisteminin kurulduğunu görecek ve buna inşallah şahit olacaksınız."

Üçüncü iddialarının mazlumların öncüsü, kimsesizlerin kimsesi olmak olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Dünyada sadece Müslüman milletlerin değil bütün mazlum milletlerin sözcülüğü ve öncülüğünü yapmak. Bu üç büyük iddiayı kim olursak olalım önümüze bir ana hedef olarak koyacağız. İster siyasetçi, ister işadamı, ister öğretim üyesi, ister öğrenci olalım bu üç temel iddiaya sahip olmayan bir nesil, Türkiye’yi daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyamaz" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, iddia sahibi olanların mutlaka çelikten bir iradesinin olması gerektiğini belirtti. İradeyle ilgili üç şeyi kast ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birincisi özgür irade. Bu özgür iradeyi tek tek her birimizin sağlam bir şekilde kuşanmamız lazım. Asla ve asla hiçkimseye zihninizi kiraya vermeyin, hiçkimseye iradenizi satmayın, sizin yerinize başkasının irade beyan etmesinin önünü açmayın. Halkın topluca iradesi, buna da milli irade diyoruz. Milletin iradesinden başka hiçbir gücü kabul etmemek. Üçüncüsü ise zulme, haksızlığa karşı direnme gücü. Bu milletin en temel özelliklerinden birisi zalime, despota, zulme karşı direnebilme kabiliyetidir. Öyle olduğu için, birinci cihan harbinden darmadağınık olmuş bir millet olarak çıkmamıza rağmen Anadolu topraklarının işgal edilmesine müsaade etmedik. Dedelerimiz, babalarımız, atalarımız kazması, küreği dahi olmayan bir milletten ‘ya Allah’ diyerek, ayağa kalktı, bağımsızlık mücadelesi verdi ve Anadolu topraklarını kurtararak, çok güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. 15 Temmuz gecesini hatırlayın. 15 Temmuz gecesinde buradaki maalesef ordu karargâhında melanet yuvası olarak kullanılmış ve 15 Temmuz, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da bir şekilde darbecilerin hemen harekete geçebileceği bir alan haline gelmişti, ama elhamdülillah gencecik insanlarımız, yaşlı insanlarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz hep beraber yine 'ya Allah' diyerek, ayağa kalktı. Tankların, uçakların önüne geçti ve bu darbecilere müsaade etmedi. Bu milletin direnme gücünün en büyük göstergelerinden birisi de 15 Temmuz oldu."

