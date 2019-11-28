Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (3)

'İDDİAMIZ, YENİDEN GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR TÜRKİYE'Yİ KURMAKTIR'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'yi Geleceğe Taşımak' konulu konferansta konuştu. Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Üzerine bastığımız bu coğrafya, bize miras kalmış olan bir coğrafya. Gerçekten son derece zor sınamalarla karşı karşıya kaldığımız ama aynı zamanda çok büyük iddialar da taşıdığımız bir coğrafya. Milletimizde öyle sıradan bir millet değil. Çok büyük, tarihteki medeniyetleri kurmuş, çok büyük gelişmelere imza atmış, bugünde çok şükür sahip olduğu potansiyelleri itibariyle fevkalade önemli bir gelişme kaydetmiş olan bir millet" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi'nin iyi bir üniversite olduğunu, 28 Şubat döneminde ise despot yöneticilerin zulümleriyle anıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Şu üniversitenin kapısında 17-18 yaşındaki kızların hüngür hüngür ağlayarak, nasıl dışarıya gittiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Allah’a çok şükür o karanlık dönemler geride kaldı. Şimdi Malatya Üniversitesi ilik nakliyle, karaciğer nakliyle anılıyor, inşallah bir müddet sonra İnönü Üniversitesi onkoloji servisindeki üstün hizmetleriyle anılacak. İddiamız, yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye'yi kurmaktır. Her alanda ekonomisiyle, savunma sanayisiyle, toplumdaki devlet-millet kaynaşmasıyla, siyasetiyle, hukukuyla yeniden güçlü bir Türkiye’yi ortaya koymaktır. İşte son zamanlarda görüyorsunuz, bu coğrafyada, hele hele bu kadar çok insanın, bu kadar çok emperyal gücün gözünü diktiği bu coğrafyada Türkiye güçlü olmazsa, ayakta duramaz. Barış Pınarı Operasyonu, ondan önceki dönemlerde de Türkiye’nin terörle mücadelesinde gerçekten ortaya koymuş olduğu bu mücadele bir şeyi gösteriyor, biz ele güne muhtaç olmadan kendimiz güçlü olmak zorundayız. Terörle mücadele sırasında özellikle Amerikalılar'dan insansız hava araçlarını almak için neredeyse üç sene kapılarında bekledik. Oyaladılar, iyi ki oyaladılar, Türkiye kendi İHA'larını yaptı. Eğer biz kendi İHA'larımızı yapmış olmasaydık bugün Barış Pınarı Operasyonu’nda bu kadar etkili bir sonuç asla elde edemezdik. Her alanda güçlü ve öncü olan bir Türkiye olacağız. Yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye olacağız. Türkiye’nin güçlü ve büyük olması sadece maddi bir güç elde etmek istediğimiz için değildir. Türkiye’nin güçlü ve büyük olması, bölge hakları başta olmak üzere, dünyadaki mazlum bütün milletlerin hayrına olacak bir gelişmeyi inşa etmek içindir."