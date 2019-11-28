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Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 22:10 | Son Güncelleme

'SAĞDAN SOLDAN GELECEK YARDIMLARLA TÜRKİYE'Yİ AYAKTA TUTAMAYIZ' AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

'SAĞDAN SOLDAN GELECEK YARDIMLARLA TÜRKİYE'Yİ AYAKTA TUTAMAYIZ'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Kurtulmuş, ülke olarak üzerlerine düşen sorumluluğun ülkeyi daha ileriye götürmek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"İster devlet yönetiminde olanlar olsun, ister yerel yöneticiler olarak belediye başkanlarımız olsun, ister sivil toplum kuruluşları olarak sizler olun hep beraber aynı noktaya doğru, aynı hedefe doğru ilerlemek durumundayız. Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar içerisinde olduğu bir dönemdeyiz. Aynı zamanda her alanda da büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. Onun için bu üç alanın devlet yönetiminin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşların bir araya gelerek bunların içerisine iş dünyasını, üniversitelerimizi ve kültür dünyamızı da katabiliriz. Bütün bu alanlarda hep beraber ortak hedeflere yürüme mecburiyetimiz var. Bizim iddiayla söylediğimiz; Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olması mecburiyetidir. Böyle bir sorumluluk, böyle bir ödev hepimizin ödevidir. Hep beraber bu uğurda çalışmak, bu uğurda çaba gösterme mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar ve Allah bilir bundan sonra karşı karşıya kalacağımız sınamalar çok daha güçlü bir Türkiye olmamızı mecburi kılmaktadır. Bu ülkede, bu coğrafyada zayıf ayaklarınız yere sağlam basmayan oradan buradan gelecek rüzgara göre yön alan bir ülke olması da imkan tanımadığını ifade etmek isterim. Ayrıca birincisi Türkiye ekonomik olarak güçlük olmak mecburiyetindedir. Türkçemizin çok güzel bir lafı var; 'elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz' biz başkalarının bize yapacağı yardımlarla geçmiş dönemlerde geçmiş o yıllar içerisinde yaşadığımız gibi sağdan soldan gelecek olan yardımlarla Türkiye'yi ayakta tutamayız. Ya da Türkiye'nin bir takım başka mahfiller tarafından çizilen, bir takım kalkınma rotalarında ilerlemesiyle Türkiye'yi güçlü ve büyük bir ülke haline getiremeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması lazım. Bunun için de özellikle Allah'a çok şükür son yıllarda ekonomi alanında karşılaştığımız saldırılara rağmen bir derlenme toparlanma süreci içerisine girdik. Türkiye ekonomisini güçlendirecek adımlara atmakta olduğumuza hep beraber şahit oluyoruz, takip ediyoruz."

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