Kurtulmuş heyelanlı mahallede incelemede bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aybastı ilçesinde heyelana maruz kalan vatandaşların şimdiye kadar mağdur edilmediğini, gerekli yardımların hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşların bu afetten sonra ayakta kalmasının temin edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bundan sonra da özellikle AFAD üzerinden bu afetin izlerinin bütünü ile silinebilmesi için kalıcı destekler, kalıcı konutlar yapılması süreci başlıyor." dedi.

Sağlık Mahallesi'ndeki heyelanlı bölgede incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileyerek bayramlarını kutladı.

Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekten önemli bir felaket ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Allah'ın lütfu, bir tek vatandaşımızın burnu kanamadan, hiçbir zayiat olmadan bu doğal, büyük afeti atlatmış olduk." ifadesini kullandı.

İlk andan itibaren kendisi ve Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği, Kaymakamlık ve bütün belediyelerin, bütün güçleriyle yaraların sarılması için çalışmalar sürdürdüğüne işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: