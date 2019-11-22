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Kurtulmuş: "Hilmi Güler’in birikimi, Ordu’ya çok güzel hizmetler şeklinde yansıyacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 21:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programların ve ziyaretlerin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş’u, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı.
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Ordu’da çeşitli çalışmaları değerlendirip, ileriye dönük projeleri görüşeceklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Güler, “Ordumuz örnek bir il olmaya yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bir dakika dahi boşumuz yok. Ve yaptığımız çalışmalarla biz taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olacağız. Aynı zamanda 21’inci yüzyılın önemli bir yerleşim merkezi olacak” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, uyumlu bir çalışma düzeneği içerisinde, 4 yıllık süreci en üst düzeyde geçireceklerini belirterek, “Hilmi Bey’in birikimi, tecrübesi, devlet adamlığı, teknik kapasitesi, idarecilik vasıfları bütün bunların hepsinin de Ordu’ya çok güzel hizmetler şeklinde yansıyacağından şüphem yoktur. Biz de bütün elimizden gelen desteği, gücü sürdüreceğiz. Burada ağız tadı içerisinde, huzur içerisinde gerçekten pozitif bir gündem oluşturarak ilimizi ekonomik, sosyal, kültürel olarak nasıl daha ileriye götürebiliriz? Hep birlikte bunun müzakeresini yapacağız. Yeri gelir bu konularda tartışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.
İlçe belediye başkanları ve partililerin de katıldığı ziyarette konuşmaların ardından Başkan Güler, Kurtulmuş’a çeşitli hediyeler takdim etti.

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